«El Real Madrid mantiene conversaciones con un nuevo y sorprendente candidato de peso»

El Real Madrid da un giro inesperado en su búsqueda de entrenador: ha contactado con Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina. Según Cadena COPE, Florentino Pérez se comunicó con él.

Con ello, el club blanco saca a relucir un nombre que hasta ahora no se había mencionado con insistencia. Sin embargo, Scaloni es considerado un entrenador de talla internacional tras la victoria de Argentina en el Mundial de 2022.

Tras despedir al interino Álvaro Arbeloa, la directiva busca un técnico capaz de recuperar el equilibrio en un vestuario marcado por las divisiones internas.

Según El Mundo, el club busca un técnico de renombre con autoridad, capaz no solo de imponer su táctica, sino de gestionar a las estrellas. Esa combinación se considera clave para una reconstrucción exitosa.

Antes se mencionaron a Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Didier Deschamps y José Mourinho, pero ahora Scaloni es la opción más sólida.

El técnico, de 47 años, dirige la Albiceleste desde 2018 y lideró un renacimiento que incluyó el Mundial 2022 y dos Copas América.

Como jugador ya militó en el Deportivo de La Coruña, con el que ganó la Liga en 2000; no obstante, su experiencia como técnico en clubes se reduce a un breve paso como asistente en el Sevilla.