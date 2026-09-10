Real Madrid y Arda Güler han alcanzado un principio de acuerdo para una renovación de contrato hasta mediados de 2032, informa The Athletic. El turco, de 21 años, ve así recompensada su gran progresión en la capital española.

Güler llegó en el verano de 2023 procedente del Fenerbahçe por algo menos de treinta millones de euros. En su etapa inicial no tuvo muchos minutos, pero bajo las órdenes de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa su papel fue creciendo cada vez más, y también el actual entrenador, José Mourinho, recurre de forma habitual al creativo.

Esta temporada, Güler ya ha sido titular en tres de los cuatro partidos y está considerado el cerebro creativo en el centro del campo. Dio una asistencia importante en la victoria por 1-2 ante el Espanyol y, en el único partido en el que no fue titular, en casa contra el colista Málaga, firmó el 4-0 definitivo a los cuatro minutos de su entrada al campo.

Güler fue distinguido el miércoles, antes del Real Madrid - Inter, con el premio al Breakthrough Player de la pasada temporada de la Champions League. El zurdo fue titular la pasada campaña en trece de los catorce partidos en la máxima competición continental, en los que sumó dos goles y cuatro asistencias.

Güler, que por cierto estaba sancionado para el duelo con el Inter, ha disputado hasta la fecha 119 partidos con el club blanco y ha firmado 19 goles y 26 asistencias. El internacional turco en 33 ocasiones fue además el gran reclamo de Turquía en el pasado verano del Mundial, aunque la selección decepcionó y quedó eliminada tras dos derrotas.

«Los altos cargos del Real Madrid ya explicaron este verano por qué el club no había invertido más en el centro del campo», escribe The Athletic. «Consideraban a jugadores como Jude Bellingham y Güler piezas clave para el futuro».

«El nuevo contrato es, en ese sentido, una recompensa al progreso que ha hecho Güler y a la importancia que ha adquirido en el club». El anuncio oficial por parte del Real Madrid llegará normalmente en breve.