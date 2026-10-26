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José Mourinho ha advertido a sus jugadores del Real Madrid de que mantengan los pies en el suelo tras su dramática victoria por 2-1 ante el Barcelona. El técnico portugués insiste en que el objetivo final sigue siendo ganar LaLiga, pese a que la actuación decisiva de Kylian Mbappé en los últimos minutos aseguró un triunfo de enorme importancia en el Camp Nou.

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Mbappe brilla en la victoria en el Clásico

El Madrid logró una crucial victoria por 2-1 ante el Barcelona en el Clásico del domingo en el Camp Nou. Mbappe fue decisivo al marcar dos goles y reducir a solo tres puntos la distancia con el líder de la Liga.

El delantero francés abrió el marcador en el minuto 41 con una acción afortunada. El defensa del Barcelona Gerard Martin intentó despejar el balón, pero este rebotó directamente en Mbappe y acabó en la red. Raphinha igualó después el marcador para los locales y dejó todo abierto para un final de tensión. Sin embargo, Mbappe aseguró la victoria en el minuto 87 al culminar un espectacular contraataque tras recibir un pase preciso del suplente Eduardo Camavinga.

Mourinho exige centrarse en el título de Liga

El Real Madrid acumula ya cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. Pese a esta impresionante racha, Mourinho quiere que su plantilla mantenga toda la atención puesta en el objetivo principal. El técnico portugués dejó claro que una sola victoria ante su máximo rival no es el premio definitivo. Quiere que sus jugadores conserven la concentración durante el resto de la temporada de Liga.

«Es una gran victoria, pero, cuando volvamos al trabajo, no voy a dejar que nadie tenga la cabeza en las nubes», dijo Mourinho, según ESPN. «Si ganamos hoy y perdemos en El Sardinero [a domicilio ante el Racing Santander el próximo fin de semana], el Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, sino para ganar la Liga. Tenemos que seguir adelante».

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Un espectáculo para el mundo del fútbol

La última edición del famoso duelo estuvo sin duda a la altura de las grandes expectativas previas. Ambos equipos atacaron con clara intención y ofrecieron un encuentro emocionante a los aficionados de todo el mundo. Mourinho elogió tanto la calidad general del partido como la actuación de sus jugadores bajo una enorme presión.

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«Creo que fue un gran partido», señaló Mourinho. «Un partido de alto nivel, un partido que el mundo que ama el fútbol se detuvo a ver y que no defraudó... En nuestro caso, los chicos jugaron un partido extraordinario, bien organizados, concentrados y con mucho coraje. Para mí es una gran victoria de los chicos ante un gran rival. Los chicos se lo merecen».

La atención se centra ahora en el Racing Santander

El Madrid debe volver a centrarse rápidamente en la Liga. Este fin de semana viajará a El Sardinero para enfrentarse al Racing Santander. El Real Madrid ocupa actualmente la tercera posición en la clasificación de la Liga, con 24 puntos en diez partidos, a tres del líder, el Barcelona, y a uno del Atlético de Madrid, segundo clasificado.