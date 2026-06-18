El Real Madrid ganará millones. El Liverpool está a punto de fichar al sustituto de Salah en una operación histórica

Según un informe periodístico publicado este jueves, el Liverpool está cerca de fichar al sustituto del egipcio Mohamed Salah, quien dejará los Reds al final de la temporada.

Varios medios aseguraban que el joven español Víctor Muñoz, de Osasuna, ficharía por el Newcastle por 35 millones de euros más 5 en variables, pero la operación ha cambiado.

«Marca» y el experto Fabrizio Romano aseguran que fichará por el Liverpool.

Aunque el jugador ya negociaba con el Newcastle, el Liverpool pagará la cláusula de 40 millones, de los cuales la mitad irá al Real Madrid.

El Newcastle llevaba días negociando con los agentes del jugador y estaba a punto de cerrar un acuerdo con Osasuna, pero el Liverpool decidió pagar la cláusula de rescisión de 40 millones de euros para fichar a una de las estrellas de la pasada Liga.

El jugador firmará hasta 2032 y ya superó el reconocimiento médico en Estados Unidos.

Muñoz, que disputa el Mundial, pasará de LaLiga a la Premier bajo las órdenes de su compatriota Andoni Iraola.

Con 22 años, Muñoz ocupará el vacío dejado por Mohamed Salah y debutará en una de las ligas más potentes del mundo.

El Real Madrid percibirá la mitad, pues retuvo el 50 % de los derechos y no ejerció la opción de recompra.

Así, Víctor Muñoz se convierte en el fichaje más caro de la historia de Osasuna.