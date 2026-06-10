El Real Madrid fija una fecha inusual para la presentación de Mourinho

Un informe periodístico reveló este miércoles la fecha en la que el Real Madrid presentará a José Moreno como nuevo entrenador del primer equipo.

Mourinho ya se despidió del Benfica y se espera el anuncio oficial de su fichaje.

Según el diario AS, el anuncio llegará pronto, aunque la presentación se retrasará.

El club no ha explicado esta demora, habitual en presentaciones que suelen ser inmediatas tras el anuncio, y se rumorea que el propio Mourinho ha influido en la decisión.

La presentación se espera para julio, mientras que el anuncio llegará antes.

Aunque aún no hay fecha fija, el límite es el 13 de julio, día en que empezarán los entrenamientos de pretemporada.

Las fechas se definirán en los próximos días, pero este es el plan que se maneja en Valdebebas.

En primer lugar, el anuncio oficial se ha retrasado más de lo esperado: se preveía el lunes, pero la visita del Papa al Bernabéu lo postergó. Se esperaba que fuera ayer, pero su llegada a Madrid se retrasó hasta después del mediodía y, aunque se cerraron los detalles de última hora (se notificó a la bolsa tras las once de la noche), se aplazó de nuevo.

Lunes y martes pasaron y ahora todas las miradas apuntan al miércoles. ¿Cuándo ocurrirá? Desde Valdebebas responden que no hay hora fijada, pero podría ser en cualquier momento.

El periódico insiste en que la presentación de Mourinho se hará en julio y no en este mes, y aún se valora un breve stage fuera, pues el tiempo es escaso tras el Mundial.