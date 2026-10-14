Pese a la caída de su rendimiento y al aumento de las críticas contra él en el último periodo, Vinicius Junior sigue gozando de una posición excepcional dentro del Real Madrid, que apuesta por José Mourinho para devolver a la estrella brasileña a su mejor nivel, en una misión que va más allá de los límites del campo y alcanza lo que ocurre dentro y fuera del vestuario.

Según un informe deldiario "El Mundo", recuperar la mejor versión de Vinicius se ha convertido en una obsesión dentro del Real Madrid, tanto a nivel deportivo como directivo, sobre todo porque el club renovó el contrato del jugador por 25 millones de euros anuales durante seis temporadas.

Los responsables del club creen en la importancia del jugador, no solo por ser uno de los elementos más destacados del equipo, sino también por su papel en el mantenimiento de la cohesión dentro del vestuario, ya que representa un punto de unión entre los distintos grupos de jugadores y mantiene relaciones sólidas con Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Federico Valverde, además de sus compañeros brasileños.

La celebración de Mourinho con Vinicius por el gol que marcó ante el Villarreal, antes de ser anulado, dejó al descubierto el deseo del entrenador portugués de respaldar a su jugador y reconstruir su relación con la afición del Santiago Bernabéu, que le ha dedicado pitos en la mayoría de los partidos de la temporada.

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Mourinho corrió hacia Vinicius y celebró con él con entusiasmo, en una escena que reflejó su intento de apoyar al jugador y ayudarle a recuperar la confianza de la grada.

Según el diario, Mourinho no se limitó al apoyo público, sino que mantuvo varias conversaciones privadas con Vinicius desde que asumió el cargo, aprovechando que ambos hablan portugués, lo que les otorga un mayor margen para comunicarse con libertad y claridad.

El entrenador pidió al jugador introducir cambios en su rutina diaria, especialmente en lo relativo al descanso y la recuperación, después de advertir que en ocasiones pasa largas horas en la ciudad deportiva de Valdebebas, en lugar de regresar a casa y obtener el descanso necesario.

En coordinación con el cuerpo técnico y los preparadores físicos personales del jugador, se modificaron algunos detalles de su programa diario, con el compromiso de Vinicius de cambiar sus hábitos.

Preocupación deportiva y económica

La situación actual del Real Madrid difiere del periodo en el que Xabi Alonso sentaba a Vinicius en el banquillo, ya que la dirección considera ahora que el nivel del jugador ha bajado de forma evidente, después de mostrarse lento y sin la vitalidad que lo caracterizó durante años

Eso coloca a Mourinho ante la misión de recuperar a una estrella que representa una parte esencial del proyecto deportivo del club, además de su enorme valor económico.

Según el diario, el plan busca devolver a Vinicius a su nivel habitual y recuperar la confianza en sí mismo y en la afición del Real Madrid, para que el "corazón del equipo" vuelva a ser influyente dentro del campo y en el vestuario.



