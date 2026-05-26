El Real Madrid evita un nuevo revés defensivo gracias a un acuerdo crucial

Antonio Rüdiger renovará su contrato con el Real Madrid, según Fabrizio Romano. El central alemán y el club ya tienen un acuerdo verbal, lo que evita otra salida gratis de un defensa.
Los Galácticos ya vieron recientemente cómo Dani Carvajal y David Alaba abandonaban Madrid. Ambos defensas dejarán el club este verano sin coste alguno.
Con la salida de Carvajal y Alaba, el club solo cuenta con cuatro centrales: Dean Huijsen, Raúl Aencio, Éder Militão y Rüdiger.
Militão se recupera de una operación en el fémur y aún no tiene fecha de regreso. Rüdiger, por su parte, está a punto de renovar.
De no haber renovado, el club habría tenido que buscar urgentemente otro central.
El presidente Florentino Pérez ha evitado ese escenario de momento. Club y jugador ya tienen un acuerdo verbal sobre su renovación.
El central, de 33 años, firmará hasta 2027 y seguirá un año más en la capital. El anuncio oficial se retrasará hasta después de las elecciones del club.