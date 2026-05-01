El Real Madrid está dispuesto a dejar marchar a su delantero tras los turbulentos acontecimientos relacionados con Endrick

Según Diario AS, el Real Madrid ve a Endrick como un miembro pleno de la plantilla para la próxima temporada. El delantero, cedido al Olympique de Lyon, ha impresionado y se ha adaptado sin problemas al nivel de la competición. Su regreso a la capital española, sin embargo, llegará a expensas de otro delantero: Gonzalo García.

Desde su llegada al Real Madrid en 2024, Endrick disfrutó de minutos con Carlo Ancelotti, pero todo cambió con Xabi Alonso: el brasileño, ya con 19 años, se marchitó en el banquillo y pidió salir cedido.

El Lyon contactó con el Madrid y acordaron una cesión hasta final de temporada, sin opción de compra. La operación, con contrato hasta 2030, beneficia a todas las partes.

En Francia ha marcado siete goles y dado siete asistencias, clave en la lucha del Lyon por la Champions.

Además, el seleccionador brasileño, Ancelotti, podría convocarlo para el Mundial. El Real Madrid sabe que el joven regresará en verano con más experiencia.

Su regreso complica la situación de Gonzalo García, suplente de Mbappé, quien con la llegada de Álvaro Arbeloa verá reducidos sus minutos.

El Real Madrid sabe que Endrick es más versátil que García: puede jugar en las bandas y de 10, mientras que García es un delantero puro. Así, Endrick podría competir con Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Rodrygo.

La salida de García, de 22 años, parece inminente, aunque se desconoce si el club lo cederá, venderá o venderá con opción de recompra. Su contrato vence en 2030 y ya se le ha relacionado con Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund.