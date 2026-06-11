El Real Madrid está a punto de arrebatarle al Barcelona el fichaje soñado

El Real Madrid trabaja contrarreloj para fichar a Bernardo Silva antes que el Barcelona, según AS, algo confirmado por Fabrizio Romano. El centrocampista, libre tras nueve años en el Manchester City, es prioridad para el nuevo entrenador, José Mourinho, quien lo ve como un refuerzo ideal.

Romano añade que el club blanco confía en cerrar el fichaje, ya en fase avanzada.

Tras nueve años en el Manchester City, el jugador ha demostrado anteponer siempre el colectivo a sus intereses personales, mentalidad que seduce a Mourinho, quien busca un plantel donde primen el espíritu de equipo y la dedicación.

Según AS, su agente, Jorge Mendes, ya lo ofreció al club hace meses junto con Mourinho.

En un principio el club prefirió definir su proyecto deportivo antes de fichar al jugador y al entonces técnico del Benfica.

Con el paso de las semanas creció la confianza en trabajar de nuevo con él y, a principios de mayo, se le nombró oficialmente entrenador.

Tras confirmarse su fichaje, Florentino Pérez y la directiva iniciaron la planificación de la nueva temporada. Llamó la atención la insistencia de Mourinho por contar con Silva.

El centrocampista de 31 años decidirá su futuro tras el Mundial. Barcelona y Atlético parecían favoritos, pero la vuelta de Mourinho a Madrid alteró los planes.

El centrocampista, que tiene 31 años, congeló las conversaciones con otros equipos tras recibir llamadas del técnico. «Me iré al club donde realmente me quieran», afirmó.