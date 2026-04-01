El Real Madrid está a la espera... Tuchel siembra el pánico en el Bayern de Múnich

La lesión de Harry Kane, capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern de Múnich, ha suscitado preocupación en el club bávaro, sobre todo ante la proximidad del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, que se disputará en tan solo unos días. Kane se perdió el partido amistoso de la selección inglesa contra Japón el martes por la noche, que terminó con la derrota de los «Tres Leones» por un gol a cero.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reveló los detalles de la lesión de Kane, y declaró a la cadena ITV antes del partido: «La lesión fue repentina e inesperada. El jugador se vio obligado a abandonar el entrenamiento ayer tras solo 15 minutos».

Lee también: Jaque mate... Se acabó el juego: Salah cae en la trampa del gran engaño



Escándalo antes del Mundial de 2030: la vergüenza persigue a España y la condena mundial tras la catástrofe del partido contra Egipto



Leer también: El presidente de la Federación Italiana se pronuncia sobre la destitución de Gattuso

Al ser preguntado por la gravedad de la lesión, Tuchel respondió: «Es lo suficientemente grave como para que no pueda jugar, y esperaremos los resultados de las pruebas adicionales». El diario alemán Bild afirmó: «Según informes preliminares procedentes de Inglaterra, Kane sintió un dolor en el pie durante el entrenamiento, lo que llevó a su retirada inmediata como medida de precaución».

Y añadió: «Se espera que Kane regrese a Múnich el miércoles al mediodía, aunque los primeros indicios apuntan a que la lesión no es grave. Sin embargo, la situación genera un claro nerviosismo en el Bayern, sobre todo porque Kane ha sufrido recientemente problemas en los isquiotibiales que le han mantenido fuera de varios partidos, y lo que al principio parecía algo leve acabó prolongando su ausencia».

Lea también: Revuelta oficial... La policía de Cataluña inicia una investigación por el insulto a la selección de Egipto





Leer también: El coste del parón internacional... ¿Pagará el Barcelona un precio muy alto?

Kane es una pieza clave para los bávaros esta temporada, ya que ha marcado goles decisivos que han contribuido en gran medida a los resultados del equipo.

Su ausencia en el partido contra el Real Madrid —si se produce— supondría un duro golpe para la línea de ataque del Bayern.

Por el momento, la incertidumbre reina en Múnich hasta que se aclare la situación tras las pruebas médicas.

Lee también: Hassan Shehata: Salah está a la altura del Real Madrid y del Barcelona... y jugaremos el Mundial sin complejos



Lee también: Por culpa de Messi y Salah... el comisionado de la liga estadounidense se burla de Ibrahim Hassan

Y Bild concluía: «Todos esperan que la lesión sea solo una pequeña precaución, pero las experiencias anteriores hacen que la preocupación sea totalmente justificada a pocos días del gran enfrentamiento europeo».