Compartir Sigue a GOAL en Google

En un nuevo y doloroso golpe para el Manchester United, el club inglés ha reconocido que no ha logrado retener a uno de los talentos emergentes más destacados de Europa, después de que el joven JJ Gabriel decidiera abandonar Old Trafford y marcharse al Real Madrid, en una operación que ha sacudido la cantera del Manchester United.

Anuncios

A la espera de la confirmación oficial, y según el diario español Mundo Deportivo, JJ Gabriel firmará con el Real Madrid para incorporarse a la cantera del club. El jugador inglés, de 16 años y considerado uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol europeo, dejó recientemente el Manchester United, y el Real Madrid se ha impuesto a los demás clubes interesados en llevarlo a Valdebebas.

De hecho, tras confirmarse su salida del United, JJ Gabriel visitó las instalaciones de entrenamiento del Real Madrid, un paso que confirmó que su llegada al gigante español era solo cuestión de tiempo y que el club blanco había logrado ganar la carrera por el joven talento inglés.

Omar Berrada, director ejecutivo del Manchester United, explicó en una entrevista con Sky Sports que el club hizo todo lo posible por retener al jugador, pero que la decisión de marcharse pudo más que todos los intentos.

Berrada declaró: «Lo hicimos todo, literalmente todo, para retener a JJ Gabriel. Está claro que él y su familia tomaron la decisión de marcharse, y solo podemos desearle lo mejor».

Anuncios Anuncios

Y añadió, en un tono que mezclaba pesar y orgullo a la vez: «Queremos jugadores que deseen estar aquí y que sientan que unirse al Manchester United es un gran honor».

Related Topics

El director ejecutivo del Manchester United insistió: «No debemos olvidar que JJ es un jugador muy joven y que recibe mucha atención mediática. Nuestra máxima prioridad es su bienestar».

Y continuó: «Hay que reconocer el mérito de nuestra academia y de sus entrenadores, que han contribuido a su desarrollo. Seguimos creyendo que el United es el lugar ideal para que continúe su carrera y siga creciendo».

Anuncios

Berrada subrayó que el Manchester United tiene una larga tradición en el desarrollo de jóvenes talentos, como se aprecia esta temporada con Shea Lacey y antes con Kobbie Mainoo, y señaló que el club no duda en dar oportunidades a los jóvenes.

«El Manchester United tiene una larga tradición en el desarrollo de jóvenes talentos, como vemos esta temporada con Shea Lacey y antes con Mainoo. No dudamos en dar oportunidades», afirmó.

Anuncios

La salida de Gabriel llega en un momento muy complicado para el Manchester United, que atraviesa uno de sus peores periodos en la Premier League e intenta reconstruir su equipo bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, en medio de rumores sobre grandes cambios el próximo mes de enero.

Por su parte, el Real Madrid ha asestado un nuevo golpe a sus rivales en el mercado de talentos, tras convencer al jugador y a su familia de su proyecto deportivo y de la oportunidad que tendrá en la cantera de Valdebebas, de la que han salido numerosas grandes figuras en los últimos años.

Anuncios

Se espera que Gabriel sea un gran refuerzo para la cantera del Real Madrid, que mantiene su política de incorporar a los mejores jóvenes talentos de Europa antes de que maduren y se conviertan en grandes estrellas en el futuro.

En definitiva, la marcha de JJ Gabriel supone un mensaje claro para el Manchester United: retener el talento ya no es tan fácil como antes, los grandes clubes acechan cada promesa que surge en sus canteras y el club debe esforzarse más para convencer a las futuras estrellas de que su futuro está en Old Trafford y no en ningún otro lugar.