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El Real Madrid está cerca de dar un gran golpe en el mercado juvenil y se prepara para recibir a JJ Gabriel en el Santiago Bernabéu. El talento de 16 años ya se ha despedido del Manchester United, pero aún queda un último trámite burocrático antes de que pueda vestir oficialmente la camiseta blanca.

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El último obstáculo para el Real Madrid

La larga historia sobre el futuro de Gabriel se acerca a su desenlace mientras el adolescente se prepara para cambiar Manchester por Madrid . Aunque el jugador y el gigante español ya han acordado todos los términos, el fichaje no podrá inscribirse oficialmente hasta que la FIFA, organismo rector del fútbol mundial, conceda la autorización necesaria. Se trata de un requisito habitual, pero imprescindible, para todos los traspasos internacionales de jugadores menores de 18 años.

El Madrid ha cuidado todos los detalles de la operación y se ha asegurado de cumplir todos los requisitos legales para evitar posibles complicaciones con la estricta normativa del organismo sobre traspasos de menores. El club confía en que no habrá problemas para obtener la autorización definitiva. El jugador ya ha dado pasos importantes hacia su nueva vida en España: recientemente visitó las instalaciones del club en Valdebebas para conocer al personal y a los compañeros con los que pronto trabajará a diario. Gabriel ya confirmó su salida de Old Trafford con un mensaje dirigido al gigante de la Premier League. «Adiós y gracias, Man United», escribió el joven en redes sociales, según recoge AS.

Plan de entrenamiento y detalles del contrato

El acuerdo entre ambas partes tendrá una duración de tres años, el máximo permitido para los jugadores juveniles según la normativa futbolística actual. Aunque no podrá disputar partidos oficiales hasta que se complete la documentación y se abra el periodo de inscripción, Gabriel ya ha empezado a mantenerse en forma en la capital española. Actualmente se entrena en Boadilla del Monte, situada al norte de Madrid, para estar preparado para las exigencias del fútbol español.

El Madrid considera a Gabriel una inversión a largo plazo y tiene trazado un plan claro para su desarrollo dentro de su prestigiosa cantera. La idea inicial es que trabaje con los equipos juveniles para adaptarse a las exigencias tácticas y a la cultura del club. Ante la expectación que genera su llegada, tanto el club como los observadores del fútbol español están deseando ver cómo traslada su potencial al terreno de juego.

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El camino hacia el Castilla y el primer equipo

Una vez completada la inscripción y abierto oficialmente en enero el mercado de fichajes de Primera Federación, Gabriel podrá debutar con el Real Madrid Castilla. Jugar en el filial del club, supervisado por la figura legendaria de Raul, será un puente fundamental entre el fútbol juvenil y el primer equipo. El cuerpo técnico del primer equipo seguirá de cerca su progresión durante esta etapa para evaluar si está preparado para competir a niveles superiores.

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Este fichaje refleja la estrategia que mantiene el Madrid de incorporar a los adolescentes más prometedores del mundo antes de que su valor de mercado se dispare. Al asegurarse a Gabriel, ha superado a otros clubes en la pugna por un jugador muy valorado en la cantera del United. La atención se centra ahora por completo en su desarrollo y en si puede emular el éxito de otros canteranos recientes que han logrado hacerse un hueco en el primer equipo en el Santiago Bernabéu.

Un nuevo capítulo en el fútbol español

Para el United, perder a un talento de la categoría de Gabriel es un golpe, pero para el jugador el atractivo del vigente campeón de Europa resultó irresistible. La llegada del adolescente forma parte de una tendencia más amplia de jóvenes formados en Inglaterra que buscan oportunidades en el extranjero para acelerar sus carreras. Se espera que el carácter técnico de las ligas españolas se adapte a su estilo de juego al comenzar su etapa en Madrid.

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Con todas las partes a la espera del visto bueno definitivo desde Zúrich, el proceso administrativo es lo único que separa a Gabriel de su presentación oficial. Una vez superado ese obstáculo, la atención pasará de los despachos al campo de entrenamiento.