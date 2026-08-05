El Real Madrid intensificó sus esfuerzos para retener a su estrella brasileña Vinicius Junior dentro de los muros del Santiago Bernabéu, después de presentar a su agencia de representación una oferta mejorada para renovar su contrato, en un movimiento que busca cerrarle el paso al Arsenal inglés, que sigue de cerca la situación del jugador.

Según informó la cadena británica BBC en un reporte publicado hoy, las negociaciones entre el Real Madrid y Vinicius, que se prolongaron durante cerca de 18 meses, llegaron a un punto muerto en el último periodo, antes de que el club blanco decidiera romper el estancamiento con una nueva oferta. Se cree que el extremo, de 26 años, considera las nuevas condiciones económicas «satisfactorias», lo que devuelve la esperanza a la directiva de Florentino Pérez de resolver el asunto.

Vinicius entró en los últimos 12 meses de su contrato actual, que se extiende hasta 2027, lo que abrió la puerta al interés del Arsenal, que lo situó como «prioridad» para reforzar la posición de extremo izquierdo, según la misma fuente. La BBC aseguró que el club londinense está dispuesto a «acelerar el ritmo de su interés» de inmediato en caso de que el jugador brasileño rechace la oferta madridista.

La directiva del Real Madrid espera ahora la decisión final de Vinicius, en medio de grandes esperanzas del cuerpo técnico, encabezado por el técnico que regresa, José Mourinho, de que el jugador opte por continuar en el «club de sus sueños», como lo describió anteriormente. Vinicius había regresado a los entrenamientos del equipo el pasado lunes tras finalizar su participación con la selección de Brasil en el Mundial, donde se sometió a los exámenes médicos y participó en la primera sesión de preparación para la nueva temporada.

El asunto económico es el principal punto de discrepancia, ya que Vinicius, quien disputó 375 partidos con la camiseta del Real Madrid y marcó 128 goles, busca obtener un «gran reconocimiento económico» que refleje su condición de estrella del primer equipo. Por el contrario, el Real Madrid procura tradicionalmente mantener una estructura salarial equilibrada bajo la dirección del presidente Pérez, lo que complicó las negociaciones durante todo el periodo pasado.

Vinicius había renovado su contrato con el Real Madrid hace tres años, y expresó en más de una ocasión su deseo de permanecer «durante muchos años» en el club al que llegó procedente del Flamengo. Pero la pelota está ahora en su tejado: o firma el contrato mejorado y continúa escribiendo la historia en Madrid, o abre la puerta a una nueva aventura en la Premier League con la camiseta del Arsenal.