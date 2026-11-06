En un momento en el que se esperaba que Vinicius Junior aprovechara su periodo de sanción para recuperar la forma y el nivel, el Real Madrid optó por enviarlo a Dubái. Esta decisión desató una ola de polémica en España y volvió a abrir la puerta a la pregunta que no cesa: ¿quién es el responsable del bajón de la estrella brasileña?

Vinicius no se entrenó con el resto de sus compañeros en el Real Madrid el viernes. Su ausencia no se debió a su imposibilidad de jugar ante el Valencia el sábado, ya que cumple su cuarto partido de sanción, ni tampoco a su incorporación anticipada a la selección de Brasil de cara a sus próximos encuentros, tras ser convocado por Ancelotti. La realidad es que el brasileño pasará el fin de semana en Dubái.

Un viaje de anuncios en lugar de entrenamientos

El Real Madrid anunció que el asunto forma parte de un acuerdo con Emirates y que su jugador irá allí para rodar anuncios promocionales de «Visita Dubái».

Pero esta justificación no convenció a muchos, y el periodista Pacojó Delgado comentó la decisión en el programa «SER Deportivos» diciendo: «En mi opinión, lo más probable es que a Vinicius le conviniera quedarse y entrenar para recuperar la forma, en lugar de rodar anuncios».

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Y añadió: «No digo que deba ir a Valencia para vincularse al equipo, pero parece que lo mejor para él sería quedarse en Valdebebas hasta incorporarse a Brasil».

Delgado señaló que todo lo que rodea al jugador número 7 del Real Madrid este año ha sido «muy extraño».

Fatiga y viajes, y una forma perdida

El asunto no se limita a su ausencia de los entrenamientos estos días, algo que sin duda habría mejorado su forma física, pues no está en el nivel del Vinicius que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro hace más de dos años.

Es más, se agota con las largas distancias y, en consecuencia, sufre fatiga y la posibilidad de lesionarse. Así, además de su viaje a Japón y Singapur, donde jugará partidos con la selección de su país, tiene que añadir también un viaje a Dubái.

El periodista Antón Meana, que estuvo presente en la sesión del viernes, comentó: «Noté su ausencia de los entrenamientos. Creo que es bueno para él estar en el campo de entrenamiento con sus compañeros, y es bueno también para nosotros verlo entrenar el día en que se permite a la prensa entrar en Valdebebas».

Y Meana añadió: «Insisto, no puede jugar, tiene permiso del club y está en un evento del Real Madrid en Dubái, y luego se preguntan si hay debate».

Mourinho defiende, y Pacojó acusa al club

Vinicius está sin duda bajo la lupa de la afición y la prensa. El pasado viernes, sin ir más lejos, a Mourinho le preguntaron por su nivel, después de que dejara de nuevo una mala impresión en Atenas pese a jugar los 90 minutos completos, y sobre si lo pondría de titular cuando estuviera disponible para los partidos de Liga.

Su entrenador dijo: «El entrenador debe hacer todo lo que esté en su mano para llevar a sus jugadores a su mejor nivel y probar distintas estrategias de juego, tanto a nivel individual como en su rendimiento. El jugador malo seguirá siendo malo, mientras que el jugador bueno pasará por días de bajón. Si Vinicius fuera un mal jugador, diríamos que hizo un buen partido en Atenas».

Pero Pacojó apuntó directamente al Real Madrid, y no solo al jugador, diciendo: «Si este es el plan para devolver a Vinicius a su mejor nivel, tengo la sensación de que será un proceso largo, y este viaje ya no es responsabilidad solo de Vinicius, sino que es responsabilidad del club también».

Entre los anuncios y los entrenamientos, y entre Dubái y Valdebebas, Vinicius sigue atrapado en una espiral que no termina, mientras todos esperan el regreso de la versión que aterrorizó a Europa.