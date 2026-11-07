¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
Traducido por

El Real Madrid, en apuros por la bofetada de Rüdiger y la agresión de Bellingham a la seguridad

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
J. Bellingham
Antonio Rüdiger
España

El partido entre el Valencia y el Real Madrid vivió algunos momentos de tensión, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más apasionantes y crispados de LaLiga.

Durante los primeros 45 minutos ya se produjo una tangana colectiva, provocada por una dura entrada de Mav Mavi, jugador del Valencia, contra el lateral Marc Cucurella.

El diario Sport señaló: "Tras pitar el árbitro Hernández Maeso el final de la primera parte y dirigirse los jugadores hacia el túnel de vestuarios, estalló una trifulca muy violenta lejos del objetivo de las cámaras".

Según indicó el periodista Nacho Sánchez, de la cadena À Punt, Jude Bellingham y Antonio Rüdiger fueron los jugadores del Real Madrid más destacados implicados en el incidente.

Próximos partidos
TDV

TDV

Copa del Rey

10 nov 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

Primera División

21 nov 2026

CEL

CEL

Nacho Sánchez afirmó: "Aquí tenéis más detalles sobre la trifulca que se produjo en el túnel de vestuarios. Bellingham agredió con un golpe a un miembro de seguridad, y Rüdiger propinó una bofetada a otro miembro de seguridad. Los miembros de seguridad se dirigieron al árbitro, que anotó todo lo sucedido".

Y añadió: "Se supone que este incidente aparecerá en el acta arbitral tras el final del partido, porque los miembros de seguridad le informaron de lo ocurrido y él anotó todos los detalles".

Por lo que parece, Militão y Bellingham entraron en el túnel de vestuarios dirigiendo expresiones ofensivas a los jugadores del Valencia, lo que aumentó enormemente la tensión.

Será necesario esperar a lo que el árbitro consigne en el acta del partido, pero este ya cuenta con las declaraciones de los miembros de seguridad que fueron agredidos.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google