El partido entre el Valencia y el Real Madrid vivió algunos momentos de tensión, convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más apasionantes y crispados de LaLiga.

Durante los primeros 45 minutos ya se produjo una tangana colectiva, provocada por una dura entrada de Mav Mavi, jugador del Valencia, contra el lateral Marc Cucurella.

El diario Sport señaló: "Tras pitar el árbitro Hernández Maeso el final de la primera parte y dirigirse los jugadores hacia el túnel de vestuarios, estalló una trifulca muy violenta lejos del objetivo de las cámaras".

Según indicó el periodista Nacho Sánchez, de la cadena À Punt, Jude Bellingham y Antonio Rüdiger fueron los jugadores del Real Madrid más destacados implicados en el incidente.

Nacho Sánchez afirmó: "Aquí tenéis más detalles sobre la trifulca que se produjo en el túnel de vestuarios. Bellingham agredió con un golpe a un miembro de seguridad, y Rüdiger propinó una bofetada a otro miembro de seguridad. Los miembros de seguridad se dirigieron al árbitro, que anotó todo lo sucedido".

Y añadió: "Se supone que este incidente aparecerá en el acta arbitral tras el final del partido, porque los miembros de seguridad le informaron de lo ocurrido y él anotó todos los detalles".

Por lo que parece, Militão y Bellingham entraron en el túnel de vestuarios dirigiendo expresiones ofensivas a los jugadores del Valencia, lo que aumentó enormemente la tensión.

Será necesario esperar a lo que el árbitro consigne en el acta del partido, pero este ya cuenta con las declaraciones de los miembros de seguridad que fueron agredidos.