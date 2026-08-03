El Real Madrid, en apuros: el pánico se apodera de la prensa española tras el estancamiento del fichaje de Yan Diomandé

La no firma del marfileño Yan Diomande, jugador del Leipzig, de los contratos para su incorporación al Real Madrid ha generado un gran revuelo en España.

Se trata de una historia que se prolonga en el tiempo y que, como es natural, ha empezado a inquietar a muchos en Madrid. Y a pesar de que el nombre de Yan Diomande está vinculado al Real Madrid, que superó al Paris Saint-Germain en la operación de su fichaje, sigue estando fuera del equipo de José Mourinho.

Cabe señalar que, en los últimos días, han surgido varias informaciones nuevas relativas al jugador y, concretamente, a sus agentes.

Ha estallado una disputa entre su anterior representante, Max Alain Gradel, y la empresa "Roc Nation", que gestiona actualmente sus asuntos, algo que el periodista Romain Molina desveló recientemente y que también aborda hoy lunes la prensa española.

Como señaló el diario "As", la demanda judicial presentada por el exinternacional marfileño es la causa de que no se haya completado su traspaso al Real Madrid, ya que la operación no puede cerrarse legalmente mientras la demanda siga pendiente de resolución.

Se trata de problemas ocultos de los que la dirección del Real Madrid, al parecer, no tenía conocimiento.

Y es evidente que hay una clara sensación de inquietud en Madrid. Los medios de comunicación españoles señalaron que "los reglamentos de la FIFA podrían afectar a la inscripción del extremo".

El diario "As" añadió que "el Real Madrid, que negocia con la empresa Roc Nation, espera una solución rápida a este conflicto entre los agentes. Diomande también tiene que esperar".

El periódico aclaró que la FIFA todavía puede conceder al jugador una licencia provisional que le permita incorporarse al Real Madrid.

El diario "Mundo Deportivo" tituló: "Un problema inesperado", mientras que la emisora "Onda Cero", a través de su periodista Alberto Perrero, ofreció una visión más tranquilizadora, explicando que la FIFA, en principio, no puede hacer gran cosa, ni en un sentido ni en otro.

Pero lo cierto es que este contratiempo inesperado inquieta a muchos en España, ya que la historia ha ocupado los titulares de numerosos medios de comunicación y se ha debatido en programas radiofónicos deportivos vespertinos.

La opinión predominante sigue siendo que el traspaso del jugador del Leipzig al Real Madrid se confirmará, pero muchos se han sorprendido con esta noticia.

Por su parte, la empresa Roc Nation publicó un comunicado en Instagram en el que decía: "No podemos guardar silencio cuando medios de comunicación poco profesionales y desinformados difunden informaciones falsas y perjudiciales con el único fin de llamar la atención, especialmente cuando atacan personalmente a nuestros clientes sin ningún fundamento. Los medios y los periodistas deben rendir cuentas".