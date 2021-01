El Real Madrid dispara contra LaLiga por el partido de Pamplona

Zidane y Courtois fueron muy críticos una vez finalizado el encuentro. El técnico cree que nunca se debió jugar el partido.

El no pudo pasar del empate en El Sadar ante , un punto que no sirve prácticamente a los blancos en su afán de recortar distacia con el . Los de Simeone aventajan a los de Zidane en un punto, pero tienen tres partidos menos que los blancos.

El encuentro de Pamplona, rodeado de polémica desde antes de empezar terminó haciendo explotar a los blancos, que en boca de su entrenador disparó contra por un partido que, según él, nunca se debió disputar. Cabe recordar, que el Real Madrid estuvo cuatro horas bloqueado el sábado en Barajas a la espera de poder volar hacia Pamplona. La borrasca Filomena hizo estragos en la capital de y eso retrasó el viaje del equipo merengue, que una vez finalizado el choque mostró su tremendo enfado hacia el organismo que dirige Javier Tebas.

Zidane, indignado

No es normal en el técnico galo una rajada de esa magnitud. Visiblemente molesto, el entrenador del Real Madrid criticó la decisión de jugar el partido. “Jugar así es muy complicado, pero al final han tomado la decisión de jugar y el partido ha sido lo que vimos. Se debió suspender el partiddo, no se debió jugar, pero al final hay que hacer lo que nos digan. Hicimos lo que pudimos en el campo, porque yo no vi un gran partido de fútbol", dijo un Zidane claramente molesto una vez finalizado el choque.

Courtois: "Somos humanos, no marionetas"

Sin embargo, las críticas blancas no se quedaron en el entrenador. Thibaut Courtois también disparó contra LaLiga por la disputa del choque. "Somos humanos, no un espectáculo que siempre tiene que jugar. No somos marionetas. Hemos llegado al estadio por una carretera llena de nieve. Hay que mirar por la seguridad de la gente, también tenemos familia. Es lamentable lo que ha hecho LaLiga"

El Real Madrid sigue en Pamplona

Una de las quejas que más esgrimen los blancos es que no saben cuando podrán regresar a la capital española, ya que Barajas sigue cerrado, como mínimo, hasta este domingo por la tarde debido al temporal que aún golpea a la península. Mientras tanto, LaLiga mantiene silencio ante una decisión que ha levantado ampollas en el club blanco, y que no hace otra cosa que acrecentar la tensión entre ambas instituciones.