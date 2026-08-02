El Real Madrid mostró dos caras diferentes en su empate ante la Fiorentina (2-2), ayer sábado, en su primer test amistoso de alto nivel de cara a la preparación de la nueva temporada, ya que se adelantó por dos goles antes de conformarse con el empate.

El partido presenció el brillo del delantero brasileño Endrick, en su primera aparición tras su regreso del Lyon francés, con la anotación de un gol, además de la primera participación del recién llegado Carlos Espí.

El diario español "Marca"consideró que el Real Madrid ofreció una primera parte destacada, en línea con las ideas del entrenador José Mourinho, ya que el equipo se mostró organizado, combativo y presionante, con una clara apuesta por recuperar el balón y salir rápidamente al ataque.

Endrick marcó el primer gol con un potente disparo tras un pase de Güler, antes de que Camavinga fabricara el segundo gol para el joven Ceria, mientras que la Fiorentina recortó distancias antes del final de la primera parte.

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En la segunda parte el partido cambió por completo, ya que la Fiorentina impuso su dominio desde el inicio y amenazó la portería de Lunin en más de una ocasión, antes de que Moise Kean lograra el empate con un cabezazo nada más entrar, en medio de un claro retroceso en el rendimiento del Real Madrid.

Mourinho realizó después varios cambios para recuperar el control, siendo el más destacado la entrada de Espí en lugar de Endrick, y también dio la oportunidad a Yáñez tras la salida de Dumfries.

El Real Madrid recuperó relativamente su equilibrio y estuvo a punto de decidir el partido en los últimos instantes, después de que Trent enviara un centro preciso que Espí remató de cabeza rozando la portería.

El informe señaló que la conexión entre los pases aéreos de Trent y las capacidades de Espí para finalizar los balones podría constituir una de las armas ofensivas más destacadas del Real Madrid durante la próxima temporada, mientras que los cambios sucesivos de ambos lados debilitaron el ritmo del partido hasta el pitido final.