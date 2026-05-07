«El Real Madrid da un giro radical: medidas drásticas tras una pelea en un entrenamiento»

La pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el entrenamiento del Real Madrid tendrá graves consecuencias, según Fabrizio Romano. El incidente hace que el nombre de José Mourinho suene con fuerza en Madrid. El técnico del Benfica podría tener que reforzar la disciplina en la capital española, que ya ha anunciado medidas contra ambos jugadores.

El miércoles ya se enzarzaron en el entrenamiento; el jueves, en Valdebebas, la situación empeoró hasta que Valverde, golpeado por Tchouaméni, tuvo que ser hospitalizado.

RMC Sport ya informó de que Valverde perdió brevemente el conocimiento y sufrió una herida en la cabeza. Según Romano, la situación preocupa al club porque el conflicto no se resolvió de inmediato: «Normalmente, este tipo de cosas se aclaran el mismo día, pero eso no ocurrió».

El presidente Florentino Pérez ya intervino y habló con ambos; el club confirmó el jueves que estudia sanciones.

«El Real Madrid comunica que, a raíz de los acontecimientos de esta mañana, el club ha decidido iniciar un procedimiento disciplinario contra nuestros jugadores Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni», reza el comunicado. «El club dará a conocer el resultado de ambos casos a su debido tiempo, una vez concluidos los procedimientos internos».

Según Romano, esta pelea no es un caso aislado. Al inicio de la temporada, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras ya protagonizaron un fuerte enfrentamiento en el campo de entrenamiento. Aunque aquel incidente se resolvió, la directiva está muy preocupada por el ambiente en la plantilla.

Por eso Mourinho sigue siendo candidato para entrenar al Real Madrid el próximo verano: «La disciplina es clave y por eso su nombre sigue ahí», añade. El técnico portugués está abierto a regresar al Santiago Bernabéu.

Romano destaca que, en ese aspecto, Carlo Ancelotti fue durante años clave para el club, pues siempre resolvió los conflictos y mantuvo unida a la plantilla.

Los problemas de plantilla del Real Madrid se han agravado de cara al Clásico contra el FC Barcelona del domingo. Según las previsiones, Valverde no podrá jugar debido a la lesión que sufrió durante el incidente con Tchouaméni, cuya situación médica se conocerá en los próximos días.