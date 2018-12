El Real Madrid corona el lustro de las 13 copas con el Mundialito

Desde 2014, los blancos han ganado uno de cada dos campeonatos disputados y conquistaron doce de catorce finales jugadas.

El Real Madrid juega este sábado la final del Mundial de Clubes ante Al Ain, después de que el equipo emiratí rubricase la machada de eliminar a River Plate en las semifinales. Una final especial para el Real Madrid. Porque puede ser el primer título sin Ronaldo ni Zidane en plantilla, pero sobre todo, porque este Mundialito de Abu Dhabi puede coronar un lustro dorado donde han conseguido nada menos que trece títulos. El técnico argentino, que está a las puertas de su primer título como entrenador del Real Madrid, quiso hacer hincapié precisamente en ello ahora que arrecian las críticas.

“Me da la sensación de que nos cuesta a todos darle el justo valor a lo que ha conseguido el Real Madrid en estos cinco años. Me sorprende todos los días, cada vez que me levanto. Son cuatro Champions en el último lustro y tres seguidos. Es el espíritu del club: mirar a lo siguiente. Pero no por eso se puede olvidar lo que hemos logrado. Es extraordinario. Y mañana intentaremos dar un paso más para sumar a la historia”, replicaba el técnico del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la final.

Sin embargo, con su justo valor o no, el caso es que no son sólo las cuatro Champions League en el último lustro. Pues desde la temporada 2013-14, con Carlo Ancelotti en el banquillo, son nada menos que trece títulos, y este sábado se juega la final por el decimocuarto. El palmarés es extraordinario: una Supercopa de España, una Copa del Rey, una Liga, tres Supercopas de Europa, tres Mundial de Clubes y esas cuatro Champions League. Esto es, que han ganado el 54% de los campeonatos que han disputado: uno de cada dos. Y habiendo ganado hasta doce finales de las catorce que jugaron (85%), perdiendo apenas dos y ambas ante el Atlético: la Supercopa de España 2014 y la Supercopa de Europa 2018.

Como el vestuario blanco decía tras la final de Kiev que dio pie a la Decimotercera Champions League, este Real Madrid ha demostrado ser un “equipo legendario”. En cuanto a número de títulos, quizás sólo por debajo del Real Madrid de las Cinco Copas de Europa en la historia del club blanco. Con todo el significado que encierra ese balance. Este sábado en Abu Dhabi, y a falta de comprobar si son capaces de alargar todavía más esta exitosa racha, tienen la oportunidad de coronar con el Mundialito un lustro dorado. Cinco años a una media de casi tres títulos por temporada. Inédito.