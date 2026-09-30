El Real Madrid con un solo defensa: una catástrofe en el Bernabéu obliga a Mourinho a un plan de emergencia

Parece que el Real Madrid tiene una cita con una crisis defensiva sin precedentes que amenaza su trayectoria en LaLiga antes de la reanudación de la competición. Con la esperada visita del Villarreal a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico se ha encontrado ante un verdadero dilema en la línea defensiva, después de que las opciones se hayan reducido a un solo nombre.

El conjunto merengue regresa a la competición el próximo 10 de octubre con un duelo de altos vuelos ante el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, pero es un partido que llega en el peor momento posible para el técnico.

Ausencias en masa

Según Mundo Deportivo, el principal problema reside en las ausencias consecutivas en el eje de la defensa. El defensa Asencio se perderá el encuentro de forma oficial tras confirmarse que mañana se someterá a una operación quirúrgica en el hueso de la pierna, mientras que su compañero Huijsen se ausenta por sanción tras su expulsión en el último derbi.

La situación se complica aún más con la incertidumbre que rodea la participación de Konaté, que todavía se encuentra en la fase de recuperación de una lesión que sufrió durante su participación con la selección francesa, y hasta el momento no está clara su disponibilidad para llegar al partido.

En cuanto a Éder Militão, pese a su regreso a los entrenamientos con el grupo, su participación sigue estando muy en duda; el jugador brasileño no ha disputado ningún partido oficial desde el pasado abril, y la decisión de arriesgar con él sigue siendo un gran riesgo que podría costarle al equipo un nuevo revés.

Rüdiger, el único superviviente

Ante este escenario catastrófico, Antonio Rüdiger sigue siendo el único central realmente disponible para el partido ante el Villarreal, y la paradoja es que el propio jugador alemán no se considera titular en la etapa actual, y el cuerpo médico lo trata con mucha cautela para evitar el agravamiento de su lesión crónica en la rodilla.

Y aunque faltan varios días para el enfrentamiento, las soluciones que se le plantean a Mourinho parecen estar llenas de riesgos, ya que podría verse obligado a recurrir a Konaté y Militão pese a que acaban de regresar de la lesión, lo que los expone al peligro de una recaída.

Las soluciones de emergencia

En los pasillos del club se barajan varias soluciones improvisadas para salvar la situación, la más destacada es reubicar a Tchouaméni en el eje de la defensa, como ya hizo Ancelotti anteriormente, o apostar por nombres poco habituales como Carreras o Dumfries en esta delicada posición.

En cuanto a la opción de recurrir a la cantera, no parece que vaya a ser la solución ideal para una crisis de esta magnitud, en un partido que no admite ningún desliz ante un equipo tan tenaz como el Villarreal.







