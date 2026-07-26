El Real Madrid ultima los últimos detalles del fichaje del marfileño Yan Diomande, estrella del Leipzig, hasta el punto de que el anuncio oficial de su incorporación al conjunto blanco es inminente.

Diomande, de 19 años, despertó el interés de numerosos grandes clubes europeos este verano, encabezados por el Paris Saint-Germain, el Liverpool y el Manchester City, antes de que el Real Madrid interviniera y se hiciera con la operación.

Por su parte, el diario español "As" señaló que uno de los fichajes más destacados del verano para el Real Madrid está prácticamente cerrado, pese a que quedan algunos detalles pendientes, como el intercambio de documentos, que no afectan al fondo de la operación.

Indicó que el Real Madrid llegó a un acuerdo con el club alemán para incorporar a Diomande por una cifra que oscila entre los 115 y los 120 millones de euros.

La relación con los representantes de Diomande fue rápida y fructífera, ya que la estrella marfileña pertenece a la misma agencia que gestiona los asuntos de Vinicius Junior, estrella del conjunto merengue, por lo que existe una comunicación regular y fluida entre ambas partes.

El diario español añadió que ya se ha llegado a un acuerdo con Diomande sobre el salario y el número de temporadas, y solo queda firmar el contrato.

"As" aclaró que el Real Madrid podría anunciar oficialmente el fichaje mañana lunes, con lo que Diomande no tendría que incorporarse a la concentración de pretemporada del Leipzig para la nueva campaña.

Tras cerrarse el fichaje de forma oficial, Diomande se convertirá en el quinto jugador en incorporarse al Real Madrid este verano, después de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva y Denzel Dumfries.