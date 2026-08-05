Franco Mastantuono está a punto de salir cedido a la Fiorentina, según informa, entre otros, Fabrizio Romano. El argentino jugará en la Serie A hasta el final de esta temporada y después regresará al Real Madrid, que bajo ningún concepto quiso colaborar con una opción de compra. Mientras tanto, el club español mantiene conversaciones «muy positivas» con Vinícius Júnior, sobre quien hay mucho movimiento.

Mastantuono llegó el verano pasado procedente de River Plate por unos 45 millones de euros y, pese a su corta edad (18), ya disputó bastantes minutos en su primera temporada en el Santiago Bernabéu, donde tiene contrato hasta mediados de 2031.

Así, jugó 23 partidos de LaLiga, 11 de ellos como titular. Con un gol y ninguna asistencia, su rendimiento ha quedado muy por debajo de lo esperado y el Real considera prudente cederlo.

Mastantuono tiene mucha competencia en Madrid y además sabe que, con toda probabilidad, Yan Diomandé llegará procedente del RB Leipzig, lo que reduce automáticamente de forma considerable sus perspectivas de tener minutos.

Después de Christ Oulaï (Trabzonspor, 26 millones), Arthur Atta (Udinese, 25), Viery (Grêmio, 15), Giovanni Fabbian (13), Marco Brescianini (Atalanta, 10), Víctor Valdepeñas (Real Madrid, 8) y los cedidos João Mário (Juventus), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur) y Álex Jiménez (Bournemouth), Mastantuono se convertirá en el décimo fichaje estival de La Viola.

Mientras tanto, el Real Madrid sigue trabajando en la renovación del contrato de Vinícius Júnior, que expira a mediados de 2027. El brasileño despierta un serio interés en el Arsenal, que, sin embargo, debe temer por sus opciones de ficharlo.

El Real está haciendo todo lo posible por retenerlo y tiene una «confianza significativa» en que el entorno de Vini acepte tras una «conversación muy positiva», en la que también estuvo implicado directamente, entre otros, el entrenador José Mourinho.

Según se informa, el Real Madrid ha puesto sobre la mesa para Vinícius un salario anual de 22 millones de euros y una importante prima de fichaje. Eso sí, el conjunto blanco quiere claridad cuanto antes. Si Vinícius finalmente se niega a renovar su contrato, el Real, dado el tiempo de contrato que le queda, normalmente intentará venderlo en esta ventana de fichajes.