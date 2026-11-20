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El Real Madrid ha dado un paso importante para asegurar su futuro a largo plazo con la renovación de Aurelien Tchouameni en el Santiago Bernabéu. El internacional francés ha comprometido sus mejores años con el club español y pone fin a las especulaciones sobre un posible fichaje por un equipo de la Premier League.

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Una gran apuesta de futuro en el Bernabéu

El Madrid ha confirmado que Tchouameni ha firmado un nuevo contrato de larga duración que le mantendrá en el club hasta el 30 de junio de 2032. El centrocampista de 26 años ya tenía contrato hasta 2028, pero la directiva del Bernabéu quería recompensar su constante progresión y asegurarse de que siga siendo una pieza fundamental de la plantilla durante la próxima década. Esta renovación llega poco después de la de Arda Guler y pone de relieve la estrategia del club de asegurar la continuidad de sus jóvenes estrellas.

Las negociaciones transcurrieron con enorme fluidez y, según se informa, ambas partes alcanzaron un acuerdo verbal ya en julio. Aunque el Manchester United figuraba entre los grandes clubes europeos que seguían de cerca la situación del francés, la prioridad de Tchouameni siempre fue continuar su trayectoria en la capital española. Con los trámites ya completados, el centrocampista permanecerá en el Real Madrid al menos hasta los 32 años, reflejo de la enorme confianza que la directiva ha depositado en él.

Desde su llegada procedente del Mónaco en 2022 por 80 millones de euros, Tchouameni se ha consolidado como una pieza fundamental del centro del campo. Según AS, sus actuaciones le han valido un importante aumento salarial en este nuevo contrato, con el que se espera que cobre aproximadamente 9 millones de euros netos por temporada.

Un palmarés extraordinario

El club celebró la noticia con un comunicado oficial en el que detalló los impresionantes títulos que ha conquistado desde su llegada. La confirmación pone fin a meses de especulaciones y envía una clara señal de intenciones a sus rivales europeos. «El Real Madrid C. F. y Aurelien Tchouameni han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que permanecerá en el club hasta el 30 de junio de 2032», anunció el club.

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En solo cinco temporadas en el club, Tchouameni ya ha reunido una colección de títulos envidiable. El comunicado oficial también destacó sus aportaciones: «Aurelien Tchouameni llegó al Real Madrid en 2022. En sus cinco temporadas con nuestra camiseta, ha disputado 205 partidos y ha ganado ocho títulos: una Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de la UEFA, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Es internacional con Francia, con la que ha disputado hasta la fecha 50 partidos y ganó la Liga de Naciones de la UEFA en 2021».

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Mourinho encuentra su ancla en el centro del campo

El entrenador del Madrid, Jose Mourinho, no ha ocultado su satisfacción tras la última noticia llegada del Santiago Bernabéu, que consolida a Aurelien Tchouameni como un jugador intocable en su once inicial. El técnico portugués considera al poderoso centrocampista francés el ancla insustituible que necesita para aportar equilibrio a un Real Madrid rebosante de talento ofensivo.

Tras sufrir una frustrante sucesión de pequeñas lesiones al principio de la campaña, Tchouameni ha regresado con fuerza para convertirse en el corazón del centro del campo de Mourinho. Su imponente presencia física y su gran capacidad para recuperar balones han resultado esenciales para el planteamiento táctico del entrenador. Bajo la dirección de Mourinho, su influencia y su importancia en el sistema no han dejado de crecer.

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Gestionar su estado físico en una temporada larga

Pese a la ilusión que despierta el nuevo contrato, existe cierta preocupación a corto plazo por el estado físico del centrocampista. Tchouameni tuvo que abandonar recientemente la concentración de la selección francesa durante el parón internacional debido a un problema físico. Para entonces ya había acumulado 709 minutos en partidos oficiales esta temporada, muestra de lo importante que es tanto para su club como para su selección.

Se espera que Mourinho actúe con cautela en su regreso a la competición, especialmente ante el intenso calendario que se avecina este invierno. Aunque no ha sido descartado oficialmente para el próximo partido de Liga contra el Celta de Vigo, el cuerpo médico procurará no precipitar su vuelta.