El Real Madrid ha abierto un compás de espera en el expediente del fichaje de Rodri Hernández, después de que la resolución sobre el futuro del centrocampista del Manchester City y de la selección española pareciera inminente, mientras que la operación de Yan Diomande tiene prioridad en estos momentos, ante la cercanía del conjunto blanco de completar los trámites para incorporar al astro marfileño.

Según el diario español As, la idea de fichar a Rodri sigue firme desde que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dio luz verde para iniciar la operación a comienzos de esta semana, tras semanas de dudas y debates que vivió la sede del club en Valdebebas.

Este periodo de espera se debe a otras situaciones que atraviesa el primer equipo del Real Madrid en lo relativo a salidas y llegadas, con especial atención a la operación de Diomande, que ha llegado a sus fases finales y en la que solo resta completar algunos documentos.

El acuerdo con el jugador por 5 temporadas es completo y definitivo, y aunque los responsables del club blanco tranquilizan al jugador, la prioridad consiste en cerrar la operación por completo, para que el internacional marfileño se sume a los entrenamientos bajo la dirección de José Mourinho antes del final de esta semana.

De hecho, se esperaba que la operación se cerrara por completo durante los primeros días de la presente semana, pero algunas diferencias en torno a una de las cláusulas entre ambos clubes provocaron que la llegada de Diomande al trabajo diario junto a sus nuevos compañeros se retrasara más de lo previsto.

Volviendo al expediente de Rodri, se aplazó la decisión esperada y el inicio de los primeros contactos con el Manchester City, que estaban previstos para el jueves.

El interés y el deseo siguen vigentes, pero la prioridad se ha otorgado a otros expedientes.

Como explicó As, el centrocampista tuvo que superar numerosos obstáculos para convencer a todos los responsables de Valdebebas de que es el jugador que necesita el actual Real Madrid.

El periodo pasado fue testigo de debates internos que comenzaron a raíz de lo que Rodri ofreció durante el Mundial, especialmente tras las rondas de semifinales y final.

El jugador pasó de estar fuera de los planes a convertirse en una prioridad, después de que su nivel técnico y su estado físico se impusieran a cualquier posible duda, además de que su trayectoria respalda la conclusión de una operación cuyo valor rondará finalmente los 100 millones de euros.