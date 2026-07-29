El Real Madrid ha iniciado las negociaciones con el Manchester City por el fichaje de Rodri (30), según informa Marca. Anteriormente ya se había alcanzado un acuerdo personal con el centrocampista.

Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta el verano del próximo año. Por ello, el actual periodo de fichajes es una de las últimas oportunidades para que el club inglés obtenga una cantidad por su traspaso. Según varios medios internacionales, el campeón del mundo español debe dejar 70 millones de euros.

Salvo que el centrocampista de 30 años decida ampliar finalmente su contrato. Sobre ello, el Manchester City estaba en conversaciones con él, según The Athletic, pero parece que no habrá acuerdo. Rodri tiene puesta la mira en el Real Madrid.

Después de que en una fase anterior ya se alcanzara un acuerdo personal con Rodri, el Real Madrid también se ha puesto ahora en contacto con su club, el Manchester City. Mientras tanto, sin embargo, ha surgido un problema: ya no hay sitio en la plantilla del Real Madrid.

Según medios españoles, entre ellos la emisora Cadena COPE, ya se ha alcanzado el máximo de 25 jugadores en la plantilla. Por tanto, habrá que hacer hueco para las nuevas incorporaciones, pero en la plantilla actual no hay nadie que quiera marcharse por ahora.

Raúl Asencio, Franco Mastantuono y Gonzalo García estarían en la lista para salir, pero por el momento el traspaso no termina de concretarse. El último todavía no tiene un acuerdo con el Fulham, Mastantuono solo quiere ir a River Plate y Asencio quiere pelear por su oportunidad con José Mourinho.

Por tanto, el Real Madrid primero tendrá que dar salida a uno o varios jugadores para hacer hueco a Rodri. Además, el centrocampista sigue recuperándose de una operación de espalda y por ello se perderá el inicio de temporada del Manchester City, pero eso no impide que el Real Madrid siga adelante con el fichaje.