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Loai Mohamed

Traducido por

El Real Betis se burla de Mourinho: ganamos la "lotería" hace mucho tiempo

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

El club andaluz responde al entrenador portugués a su manera

El Real Betis celebró su victoria sobre el Real Madrid de una forma especial a través de sus cuentas en las redes sociales, después de que el enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio de La Cartuja registrara acontecimientos emocionantes que se prolongaron hasta los últimos minutos.

El partido, que terminó con un resultado de 1-0 la noche de ayer viernes, tuvo numerosos momentos decisivos, entre ellos el penalti que falló Kylian Mbappé, además de un gol anulado por fuera de juego, antes de que el conjunto andaluz celebrara la consecución de los tres puntos.

El Betis estuvo muy activo en las plataformas de redes sociales tras el partido, aunque uno de sus mensajes fue dirigido directamente a José Mourinho, entrenador del Real Madrid, después de sus declaraciones sobre la actuación del equipo andaluz.

Mourinho dijo tras el partido: "Felicito al Betis, que jugó para el empate y luego ganó la lotería".

La cuenta oficial del Betis no tardó en responder con ironía al técnico portugués, ya que publicó un mensaje que decía: "Ganamos la lotería hace mucho tiempo. Gracias a nuestra afición por empujarnos hacia la victoria".

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El Betis también celebró la decisiva parada de su portero Álvaro Valles al penalti de Mbappé en el minuto 92, y publicó en su cuenta una frase irónica que decía: "90 minutos en La Cartuja son demasiado largos...", en alusión a la dificultad de los últimos momentos del partido.

Esta frase la utilizó "Juanito", leyenda del Real Madrid, tras la derrota de su equipo por 1-3 ante el Inter de Milán en Italia en el partido de ida de la Copa de la UEFA en 1986, cuando dijo entonces: "90 minutos en el Santiago Bernabéu son demasiado largos".

El club tampoco se olvidó de elogiar el brillante rendimiento del brasileño Antony, que ofreció un gran partido, ya que la cuenta del Betis publicó una imagen acompañada del emoji de la "cabra", en referencia a su destacada actuación durante el enfrentamiento.

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