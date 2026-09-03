Ángel Haro, presidente del Real Betis, reveló que su club recibió una gran oferta en el último día del mercado de fichajes para hacerse con los servicios del marroquí Abde Ezzalzouli, antes de que la entidad andaluza decidiera rechazarla y conservar al jugador.

La conclusión de la operación habría reportado a un ingreso económico importante al Barcelona, ya que el club catalán conserva alrededor del 20% de los derechos económicos del jugador marroquí.

Haro explicó, durante una rueda de prensa para valorar la actividad del club en el mercado de fichajes, que el Betis necesitaba cerrar una gran venta para equilibrar sus cuentas, señalando que la salida de algunos jugadores estuvo sobre la mesa durante el periodo de mercado.

El presidente del Betis dijo, según destacó el diario catalán "Sport": "Queríamos que saliera otro jugador, y cuando los jugadores dicen que no quieren marcharse, no se puede hacer nada, porque tienen contratos que hay que respetar".

Y añadió: "Deberíamos haber cerrado una gran venta para equilibrar nuestras cuentas. Tenemos gastos operativos relacionados con los salarios del equipo, y los ingresos ordinarios no bastan para cubrirlos si queremos mantener este grupo y no conformarnos con competir entre el octavo y el decimoquinto puesto".

Oferta por Ezzalzouli en el último día

Haro reveló que la oportunidad llegó efectivamente en el último día del mercado de fichajes, cuando el Betis recibió una oferta que calificó de importante para vender a Ezzalzouli.

Y dijo: "Hubo una oportunidad de cerrar una gran venta del jugador en el último día del mercado".

Sin embargo, la entidad andaluza decidió rechazar la oferta, después de que no se acercara a la cifra que exigía a cambio de desprenderse del jugador, próxima a la cláusula de rescisión de 60 millones de euros.

Haro explicó: "Considerábamos que, en el último día, había que exigir una cantidad cercana al valor de la cláusula de rescisión. La oferta no llegó a la cifra requerida, y por eso decidimos mantener a Ezzalzouli en el equipo, especialmente en una temporada en la que participamos en la Liga de Campeones de Europa".

Y añadió: "Quizás nos faltó una salida o una gran venta en la planificación, pero al final consideramos que la oferta presentada por Ezzalzouli era insuficiente. Veremos en el futuro si la decisión fue acertada o no. Si el jugador realiza una gran temporada, la decisión de conservarlo habrá sido acertada".

El presidente del Betis no reveló la identidad del club que presentó la oferta en el último día del mercado de fichajes, aunque informaciones periodísticas previas apuntaron a que se trataba del Everton.

El Barcelona pierde una oportunidad económica

Con la decisión del Betis de conservar al marroquí de 24 años, el Barcelona perdió la oportunidad de obtener un ingreso económico de la posible operación, ya que el club catalán posee alrededor del 20% de los derechos económicos del jugador.

El Barcelona habría recibido una quinta parte de la contraprestación económica de la oferta presentada por el jugador, uno de los elementos más destacados del Real Betis, antes de que la entidad andaluza zanjara su postura manteniéndolo en sus filas.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

