El Real Betis informa que un jugador de su plantilla ha dado positivo por Covid-19

Loren Morón, positivo en el conjunto bético tras las pruebas de PCR realizadas por el club

Si esta mañana la alarma saltaba en el CF con dos positivos por Covid-19, ahora se ha producido otro caso en el Real Betis Balompié. Tal y como ha informado el cuadro bético en un comunicado oficial, "se ha detectado un caso positivo por Covid-19 en las pruebas PCR que estos días se están realizando a los profesionales" antes de empezar los trabajos relacionados con la pretemporada oficial.

El Real confirma que el positivo obedece a un jugador del primer equipo, al tiempo que informa que "el jugador se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias y la Liga". En los próximos días, informa el Real Betis, el grupo "volverá a someterse a las pruebas PCR para determinar si puede sumarse al trabajo con el resto de compañeros".

El positivo es Loren Morón

Loren Morón es el caso afectado por la Covid-19: “Desgraciadamente no podré desplazarme hoy con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo”, escribió el delantero en su cuenta de Twitter.

Volveremos más fuerte 💪🏼💚 pic.twitter.com/6IPSFDwOFx — Loren Morón (@lorenmg16) August 11, 2020

Sin duda, un contratiempo para el Real Betis, que está cerrando algunos fichajes para la próxima temporada y que quería volver al trabajo de la mano de Manuel Pellegrini, que ahora no podrá contar con este jugador al haber dado positivo.