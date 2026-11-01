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FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Real adelante y la carrera encendida: Mbappé persigue a Raphinha y aumenta la diferencia con Yamal

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
España
Francia

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Se enciende la lucha por el premio "Pichichi" al máximo goleador de la Liga española, cuando la competición de LaLiga está a punto de superar el primer tercio de la temporada, después de que el trío formado por Raphinha, Kylian Mbappé y Lamine Yamal se impusiera en lo más alto de la tabla de goleadores, en una pugna abierta cuya intensidad crece de una jornada a otra.

El brasileño Raphinha encabeza la carrera de goleadores tras elevar su cuenta a 15 goles, pese a sufrir una lesión durante el parón internacional, a la que siguió un rápido regreso al gol y el mantenimiento de unos niveles ofensivos destacados con su equipo.

El francés Kylian Mbappé ocupa el segundo puesto con 12 goles, después de reforzar su registro goleador con dos tantos en los partidos ante el Sevilla y el Barcelona, antes de seguir perforando la red frente al Racing de Santander, donde necesitó solo 11 minutos para abrir el marcador durante el encuentro.

El tercer puesto lo ocupa el joven español Lamine Yamal, que regresó con fuerza a la competición tras marcar dos goles en la portería del Deportivo Alavés, elevando su cuenta a 10 goles en la Liga, situándose a solo dos goles de Mbappé y manteniendo la presión sobre los ocupantes del primer y segundo puesto.

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