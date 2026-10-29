El rasgo distintivo del Bayern de Múnich presenta defectos preocupantes

La pasada temporada, el FC Bayern hizo historia: con 16 victorias consecutivas, el conjunto muniqués firmó el mejor inicio de temporada de la historia de las cinco grandes ligas europeas y batió así un récord del AC Milan que llevaba más de 30 años vigente. Los italianos habían arrancado la temporada 1992/93 con 13 triunfos seguidos. El FC Bayern no cedió sus primeros puntos hasta el 8 de noviembre, cuando empató 2-2 con el Union Berlín en la Bundesliga.

Una racha así quedó descartada pronto esta temporada: ya en su cuarto partido oficial, el conjunto muniqués no pasó del 0-0 ante el FC Schalke 04 en la Bundesliga. Tras 13 encuentros, se ha dejado puntos en cuatro ocasiones: también empató contra el FC Augsburgo, el Viking Stavanger y el FC Arsenal.

Sin embargo, como todavía no ha sufrido ninguna derrota, el conjunto muniqués conserva una distinción única entre los clubes de las cinco grandes ligas europeas: es el único que sigue invicto esta temporada en todas las competiciones. De hecho, los líderes de las otras grandes ligas, el FC Barcelona, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, ya han sufrido al menos dos derrotas cada uno.

El FC Bayern lleva seis partidos sin dejar la portería a cero

La condición de invicto del FC Bayern se debe, sobre todo, a la enorme eficacia de su ataque. Ya ha marcado 47 goles, una media de 3,6 por partido. Es exactamente la misma cifra que a estas alturas de la pasada temporada. Se explica principalmente por los extraordinarios registros de sus dos estrellas: Michael Olise suma unas sensacionales 19 participaciones en goles tras 13 partidos, mientras que el mejor jugador del mundo, Harry Kane, lleva 17. Existe cierta dependencia de ambos.

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La defensa, por su parte, suscita al menos una ligera preocupación. Los 14 goles encajados hasta ahora suponen una media superior a uno por partido. En 13 encuentros oficiales, el conjunto muniqués solo ha dejado su portería a cero tres veces. La pasada temporada lo había logrado el doble de veces tras el mismo número de partidos. Lo más preocupante es la tendencia: ha recibido al menos un gol en cada uno de sus últimos seis partidos oficiales, incluso en casa ante el 1. FC Magdeburgo, de segunda división, en la Copa de Alemania.

¿Se debe quizá a la falta de compenetración? En cualquier caso, actualmente no hay una defensa de cuatro claramente preferida. Min-Jae Kim y Jonathan Tah se disputan el puesto junto al indiscutible Dayot Upamecano. En los laterales, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown y Alphonso Davies han tenido un número similar de oportunidades, sin una jerarquía clara. Laimer, Brown y Davies también han tenido que jugar en posiciones más adelantadas debido a la falta de efectivos.

En los próximos días, la racha invicta del conjunto muniqués afrontará dos grandes pruebas. El sábado jugará el gran duelo de la Bundesliga contra su rival más exigente a nivel nacional, el Borussia Dortmund, y el martes visitará al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.