El Rakraki traga su amargura... Petković, última víctima del «complejo de la patria» en el Mundial

En los dieciseisavos del Mundial 2026, Argelia eliminó a Suiza. Vladimir Petković, técnico de origen suizo, no pudo vencer a su país natal, manteniendo la paradoja: aún no hay entrenador que derrote a su selección en la fase eliminatoria.

Según el experto español «Mr. Chip», ningún entrenador, sea de origen o naturalizado, ha vencido a su país en eliminatorias mundialistas.

Petković, nacido en Bosnia, con pasaporte suizo y al frente de Argelia contra Suiza, fue el sexto técnico que lo intentó y cayó 2-0.

Antes, Walid El-Rakrak, exseleccionador de Marruecos nacido en Francia, perdió 0-2 contra los “Les Bleus” en las semifinales de 2022.

Antes de ellos, Joseph Nagi (Suecia vs. Hungría, 1938) y Karl Raban (Suiza vs. Austria, 1954) Valdés Pereira «Didi» con Perú ante Brasil en 1970 y Ricardo La Volpe con México ante Argentina en 2006.

El próximo lunes, el español Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, se medirá a España en un duelo clave de octavos.

O Martínez rompe la maldición o se convierte en la séptima víctima.

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