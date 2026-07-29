Un nuevo jugador marroquí está cerca de fichar por la Bundesliga la próxima temporada, después de que el Raja rechazara su contratación con anterioridad.

El portal francés "Foot Mercato" señaló que el club alemán Augsburgo desea fichar a Tawfik Bentayeb, delantero del Ittihad Touarga marroquí, durante el actual mercado de fichajes de verano.

El portal explicó que el club alemán trabaja actualmente en negociar con su homólogo marroquí, con el objetivo de incorporar a Bentayeb de forma oficial, especialmente tras las destacadas actuaciones que ofreció la temporada pasada.

El jugador de 24 años disputó la temporada pasada las filas del Troyes en calidad de cedido, logrando el título de máximo goleador de la Segunda División francesa con 18 goles.

Antes de su llegada a Francia, el nombre de Bentayeb se vinculó al Raja el pasado mercado de verano, aunque el club marroquí rechazó la idea de contratarlo.

A pesar de su baja estatura (180 cm), el delantero marroquí ofreció actuaciones destacadas en todas sus etapas, entre ellas el Rodez, club en el que también jugó cedido la temporada antepasada, y con el que marcó 10 goles en 29 partidos en la Segunda División francesa.

Cabe recordar que la Bundesliga ha sido testigo de la presencia de numerosos talentos marroquíes de gran nivel, el último de ellos Ismael Saibari, a quien fichó el gigante bávaro Bayern Múnich durante el actual mercado de fichajes de verano.