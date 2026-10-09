El Al-Ahli logró una victoria valiosa y merecida a costa de su anfitrión, el Al-Fateh, por un marcador de (4-0), en el encuentro que se disputó la noche de este viernes en el estadio Maydan Tamweel Al-Ula de Al-Hasa, dentro de las competiciones de la Liga Roshn saudí.

El Al-Ahli impuso su dominio sobre el desarrollo del juego desde los primeros minutos, y amenazó la portería de los locales de forma temprana cuando Al-Juhani se elevó para rematar un centro preciso en el minuto cinco, lanzando un potente cabezazo que el portero del Al-Fateh, Shimber, brilló al despejar. El Al-Ahli continuó con su presión mediante un potente disparo raso desde el borde del área de su estrella Trincao en el minuto diez, que Shimber volvió a rechazar con maestría.

El portero del Al-Fateh no dejó de salvar a su equipo, pues mantuvo su gran actuación al despejar un peligroso balón con comba que lanzó Toney en el minuto 19, enviándolo a córner. El Al-Ahli estuvo a punto de traducir su dominio en gol en el minuto 24 tras un peligroso cabezazo de Atangana que se estrelló en el poste, antes de que Gonçalves lanzara un balón con comba que pasó rozando el poste en el minuto 29.

La presión del Al-Ahli dio frutos con el gol de la ventaja en el minuto 31, tras un centro raso enviado por Gonçalves que despejó Shimber, cayendo frente a Trincao, quien lo remató con un disparo directo que se alojó en la red.

Antes del final de la primera parte, el Al-Fateh estuvo a punto de robar el gol del empate en el segundo minuto del tiempo añadido, tras un error de Al-Sulaiman al devolver el balón a su portero, que aprovechó Kanga para quedarse completamente solo ante el guardameta, lanzando un balón que pasó de forma extraña junto al poste.

En la segunda parte, el Al-Ahli continuó con su eficacia ofensiva y logró añadir el segundo gol de forma temprana en el minuto 50, de manera similar al primero; el portero Shimber despejó otro centro raso, que Trincao remató directamente al interior de la red, marcando su segundo gol personal.

El delantero Toney dio el tiro de gracia a los locales al marcar el tercer gol en el minuto 60, aprovechando un preciso pase filtrado para quedarse solo ante el portero del Al-Fateh y colocarla con habilidad en un balón picado que se alojó en la red.

El Al-Ahli añadió el cuarto gol en el minuto 89 con un disparo de Al-Juhani desde dentro del área que tocó los dedos de Shimber y se alojó en la red.

Con este resultado, el Al-Ahli elevó su cuenta a 15 puntos, con los que ascendió a la quinta posición en la tabla de clasificación de la liga, mientras que la cuenta del Al-Fateh se quedó congelada en 3 puntos, ocupando la decimoséptima posición, penúltima de la tabla.