El club saudí Al-Ahli anunció la incorporación del centrocampista Naif Masoud procedente del club Al-Fateh, en lo que supone su quinto fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Al-Ahli publicó un comunicado en su página oficial, en el que confirmó el acuerdo con Naif Masoud mediante un contrato que se extiende por los próximos 4 años y que finaliza en 2030.

Masoud comentó sobre el fichaje: "Unirme al Al-Ahli representa un paso importante en mi carrera. Conozco bien el valor de este club y su gran historia, y también soy consciente de la magnitud de la responsabilidad hacia su afición".

Y concluyó: "Daré todo lo que tengo dentro del campo, y espero estar a la altura de las expectativas y que juntos logremos los éxitos que merece el nombre del Al-Ahli".

Naif Masoud se convirtió en el quinto fichaje que cierra el conjunto de Yeda durante el actual mercado de fichajes de verano, después del gambiano Aboubakar Sidi Kanté, el portugués Francisco Trincão, el armenio Eduard Spertsyan y el saudí Mishal Al-Mutairi.

Naif Masoud comenzó su carrera con el equipo del Al-Qadsiah, donde fue ascendido al primer equipo en 2020, antes de trasladarse al Al-Khaleej cedido en enero de 2024, y luego al Al-Fateh en el verano de ese mismo año.

Durante la temporada pasada, el jugador de 25 años disputó 27 partidos con el club Al-Fateh en la Roshn Saudi League y la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, en los que solo marcó un único gol, sin ofrecer ninguna asistencia.