Una nueva estadística muestra una paradoja: Lionel Messi brilla en el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Messi lidera la tabla de goleadores con 6 tantos y ha guiado a Argentina al primer lugar de su grupo tras vencer a Austria, Argelia y Jordania.

Según Opta, Messi es el que menos ha corrido en el torneo, pero el más eficaz ante la portería.

De los 618 jugadores de campo que disputaron al menos 90 minutos en la fase de grupos, Messi es el que menos ha corrido: 8,1 km cada 90 minutos. Pese a ello, lidera la tabla de goleadores con 6 tantos.



