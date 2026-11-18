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El Liverpool ganó la Premier League en 2024-25, pero ¿cuántas piezas le faltan para repetir aquella hazaña? El exjugador del Liverpool Paul Ince ha asegurado a GOAL que hacen falta al menos tres fichajes en Anfield, aunque podrían ser necesarios más si algunas de sus estrellas veteranas dejan que expiren sus contratos.

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La marcha como agentes libres se perfila para algunos

El defensa neerlandés Virgil van Dijk, que lleva el brazalete de capitán, dejará Merseyside como agente libre en el verano de 2027, cuando expire su contrato. Existe la posibilidad de que el veterano portero brasileño Alisson siga el mismo camino .

Todavía hay tiempo para iniciar y cerrar negociaciones de renovación con figuras clave, ya que el Liverpool no quiere verse obligado a reforzar todas sus líneas en un único mercado de fichajes.

El Liverpool ha gastado mucho en fichajes

El Liverpool gastó mucho justo después de conquistar su último título de liga, con cifras récord en operaciones como las de Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong . No logró establecer otra dinastía en el fútbol inglés, lo que acabó costándole el puesto al entrenador Arne Slot.

Andoni Iraola dirige ahora al equipo desde el banquillo y también ha recibido fondos para fichar: se han invertido 123 millones de libras (162 millones de dólares) en Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain que ganó la Champions League. Todavía no ha mostrado su mejor nivel con regularidad .

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Sin embargo, el Liverpool parece contar con suficientes efectivos en ataque. Es en defensa, con el cedido por el Barcelona Ronald Araujo jugando actualmente como lateral derecho improvisado , donde podría hacer falta una renovación importante, especialmente ante la prolongada despedida de Van Dijk.

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¿Qué necesita el Liverpool para volver a luchar por el título?

Ince reconoce esa necesidad. El excentrocampista del Liverpool, que habló en colaboración con freebets.com, explicó a GOAL, al ser preguntado cuántos fichajes hacen falta para volver a aspirar al título: «Si miras a Van Dijk ahora, tiene 35 años, pero sigue teniendo calidad. Todavía puede jugar. Es un jugador muy bueno. Van Dijk es un gran jugador. Pero, a medida que te haces mayor, se vuelve más difícil. Y este año ha habido momentos en los que le han superado en el giro y no ha podido recuperar la posición. Pero sigue siendo un defensa de talla mundial.

«[Jeremy] Jacquet ha llegado y creo que ha estado absolutamente brillante. Pero luego tienes a Araujo jugando de lateral derecho. Era central cuando estaba en el Barcelona. [Milos] Kerkez no me ha convencido del todo como lateral izquierdo.

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«En el centro del campo está el joven [Trey] Nyoni, que creo que va a ser un jugador extraordinario. Barcola todavía tiene que encontrar su sitio. Si el Liverpool consigue que estos jugadores encajen, Wirtz, Barcola e Isak formarían un tridente ofensivo tremendo. También está entrando Rio [Ngumoha].

«Pero necesitan otro central. Sin duda necesitan dos laterales. Creo que dejar marchar a [Andy] Robertson al Tottenham podría haber sido un pequeño error. Y, por supuesto, Trent [Alexander-Arnold] se fue al Real Madrid porque quería marcharse.

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«Necesitan dos laterales, sin duda. Sigo pensando que a Alisson todavía le quedan un par de años. Si consiguen que ese tridente ofensivo funcione, con Gakpo, creo que estarán bien.

«El Arsenal es claramente el favorito para ganarla, pero no está jugando muy bien. Queda muchísimo camino por recorrer. Pueden pasar muchas cosas. Y, si el Liverpool consigue que todo encaje, especialmente en Anfield, todavía no se le puede descartar de la lucha por el título».

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El Manchester United, próximo rival en Anfield

El Liverpool ocupa actualmente la cuarta posición en la clasificación de la Premier League, con 18 puntos en 10 partidos. Ya está a nueve puntos del Arsenal, vigente campeón, pero todavía no está completamente fuera de la lucha por el título.

Podría lograr un resultado que le levante el ánimo en su próximo partido: volverá a la acción tras el parón internacional de noviembre recibiendo el domingo en Anfield a su viejo rival, el Manchester United, que llegará con Mauricio Pochettino como nuevo entrenador .