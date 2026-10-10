Todas las miradas apuntan al estadio Santiago Bernabéu este sábado, donde el Real Madrid recibe al Villarreal en el marco de la octava jornada de LaLiga española, en un duelo cargado de cifras llamativas, entre el dominio histórico de los locales, un creciente brillo ofensivo y la ambición de los visitantes por mantener su reacción.

La red de estadísticas "Opta" repasó las cifras y los datos más destacados relacionados con el esperado enfrentamiento, que son los siguientes:

- Superioridad madridista: el Real Madrid no ha perdido en sus últimos 6 enfrentamientos ante el Villarreal en la liga (5 victorias y un empate), y ha ganado los últimos 4 partidos consecutivos, su mejor racha desde octubre de 2011, cuando logró 5 victorias seguidas.

- La fortaleza del Bernabéu: el Real Madrid ha ganado sus últimos 6 partidos como local en la liga, y ha marcado 4 goles en cada uno de sus cuatro últimos encuentros, una gesta que no conseguía desde febrero de 2016.

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- Un inicio relativamente irregular: el Real Madrid ha perdido dos partidos en las primeras 7 jornadas de la temporada 2026-2027, el mismo número que registró en la misma etapa de la temporada 2014-2015 bajo la dirección de Carlo Ancelotti.

- El maleficio de Mourinho: José Mourinho no ha perdido en sus cuatro partidos de LaLiga española ante el Villarreal, logrando 3 victorias y un empate, y ganó también los dos partidos que disputó como local, marcando 7 goles y recibiendo dos.

- Mbappé brilla: Kylian Mbappé ha marcado 5 goles en 4 partidos ante el Villarreal en LaLiga española, y no ha marcado más ante ningún rival salvo la Real Sociedad, a la que le ha perforado la portería 7 veces.

- Un registro negativo para los visitantes: el Villarreal ha perdido 18 de los 26 partidos como visitante ante el Real Madrid en la liga, frente a dos victorias y 6 empates, el mayor número de derrotas que ha encajado ante un mismo rival fuera de su estadio en la historia de la competición.

- La reacción del Villarreal: tras un inicio sin victorias durante las primeras 5 jornadas (dos empates y 3 derrotas), el Villarreal ha ganado sus dos últimos partidos, buscando mantener su racha de victorias, solo superada por una serie de 6 triunfos entre octubre y diciembre de 2025.

- Un ataque que crea ocasiones: el Villarreal posee el tercer mayor promedio de goles esperados en la liga esta temporada con 16,5 goles, por detrás del Barcelona (28,5) y el Real Madrid (18,5), pero solo ha marcado 13 goles, con un déficit de 3,5 goles respecto a lo que reflejan sus ocasiones.

- Molero escribe la historia: Alberto Molero marcó un gol y dio dos asistencias ante el Levante en la pasada jornada, convirtiéndose en el jugador español más joven en la historia del Villarreal en participar en 3 goles en un mismo partido de liga, con 22 años y 355 días, desde Álex Baena en abril de 2024.

- El técnico del Villarreal, ante un reto difícil: Íñigo Pérez no ha logrado ninguna victoria en 5 partidos de liga ante el Real Madrid, conformándose con 3 empates y dos derrotas, el mismo registro que posee ante el Barcelona y el Athletic de Bilbao en cuanto al número de partidos sin ganar, aunque con resultados diferentes.