Según un informe de The Athletic, los blancos se han puesto en contacto con Leipzig para hablar con los responsables del club de la Bundesliga sobre Diomande. Según se informa, el Real trabaja activamente para llevar al jugador de 19 años al Bernabéu.

Skyva incluso más allá y ya habla de una primera oferta del subcampeón de España. Esta habría sido de 90 millones de euros fijos más diez millones de euros en bonus, es decir, un volumen total de 100 millones de euros. Sin embargo, Leipzig la habría rechazado cortésmente.

Si Brahim Díaz deja el Madrid, los intentos podrían cobrar un nuevo impulso. El internacional marroquí es considerado un candidato a salir, y Diomande sería un recambio de primer nivel para el ataque.

Eso sí, fichar este verano al internacional de Costa de Marfil es una tarea titánica. Leipzig no quiere desprenderse de Diomande tan fácilmente después de solo un año, y los sajones ya habrían rechazado una oferta del Liverpool de alrededor de 100 millones de euros en total, similar por tanto a la del Real. Quien quiera fichar a Diomande probablemente tendrá que moverse con una oferta en torno a los 130 millones de euros.

PSG era considerado últimamente el favorito en la puja por Yan Diomande

Hasta ahora, ni siquiera el Paris Saint-Germain ha estado dispuesto a poner tanto dinero sobre la mesa. El campeón de la Champions League tiene un gran interés en Diomande y venía siendo considerado el gran favorito para su fichaje. Si el Real realmente va en serio y sigue ofertando, el pulso por este joven desequilibrante cobraría una nueva dimensión.





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Diomande tiene contrato en Leipzig hasta 2030. A RB le gustaría renovar al marfileño con un nuevo contrato y mejores emolumentos para aumentar las opciones de que siga. El verano pasado, Leipzig pagó 20 millones de euros a CD Leganés por el traspaso, y Diomande explotó por completo en su primer año en la Bundesliga.

En 46 partidos entre todas las competiciones, firmó 15 goles y once asistencias. En el Mundial, Diomande fue después titular habitual con Costa de Marfil y registró una asistencia en cuatro partidos del torneo. Los marfileños cayeron en dieciseisavos de final ante Noruega, perdiendo por un ajustado 1-2 frente a Erling Haaland y compañía.