El PSV quiere ejercer la opción de compra de Anass Salah-Eddine, pero el lateral aún no ha confirmado su futuro. Esto genera problemas de cara al Mundial.

El experto en fichajes Fabrizio Romano avisa de que la opción caduca el lunes 15 de junio: «A partir de entonces, ya no se podrá hacer uso de esa posibilidad».

Como el jugador está concentrado con Marruecos en el Mundial, parece imposible que haya avances antes del lunes. Además, se desconoce si el lateral de 24 años quiere seguir en Eindhoven.

Según Romano, «Salah-Eddine está valorando sus opciones en estos momentos». Podría regresar al AS Roma, donde tiene contrato hasta mediados de 2028, o escuchar otras ofertas.

El PSV lleva meses intentando convencerlo, pero el internacional marroquí cree que puede triunfar en el extranjero y no ha aceptado.

Mientras, el club busca alternativas para la banda izquierda, más aún si Mauro Júnior se marcha este verano.

No se sabe quiénes figuran en la lista de Earnest Stewart, aunque antes se había interesado en Mats Rots, quien esta semana fichó por el TSG Hoffenheim por 16 millones de euros.