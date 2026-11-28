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El PSV tiene en el punto de mira una alternativa a Kevin De Bruyne. El club de Eindhoven piensa en Ardon Jashari, del AC Milan, según informa la edición suiza de Sky Sports.

El PSV quiere fichar a un centrocampista en enero y lleva tiempo intentando incorporar a De Bruyne. Ya ha acordado un contrato de dos años con el belga.

Sin embargo, De Bruyne aún no ha llegado a un acuerdo con su club, el Nápoles. El PSV ha ofrecido dos millones de euros, pero el Nápoles pretende una cifra más cercana a los siete millones.

No está claro si la operación saldrá adelante, por lo que el PSV ha buscado alternativas. Así es como Jashari ha aparecido en su radar.

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El PSV quiere incorporar cedido al centrocampista suizo del AC Milan con una opción de compra. Por su parte, el club italiano no ve con malos ojos su salida.

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Según Sky Sports, el líder de la Eredivisie ya se ha puesto en contacto con el entorno de Jashari, y el propio jugador está dispuesto a marcharse a Eindhoven, aunque sea temporalmente.

El internacional suizo, que ha disputado 16 partidos con su selección, llegó procedente del Club Brujas en el verano de 2025 por 36 millones de euros, pero todavía no ha terminado de destacar en Milán.

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En 32 partidos con el gigante venido a menos, solo ha marcado un gol y ha dado dos asistencias. Ese tanto, además, lo anotó el pasado fin de semana ante el Frosinone, en una victoria por 5-1.

A sus 22 años, Jashari ya ha disputado 16 partidos internacionales con Suiza y en el Club Brujas se le consideraba uno de los mayores talentos de Europa.