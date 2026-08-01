El PSV sigue sorprendentemente tranquilo en el mercado de fichajes, pero entre bastidores sí se está trabajando en los refuerzos necesarios. El club de Eindhoven tiene a tres objetivos prioritarios en el punto de mira, según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad.

El director deportivo Earnest Stewart quiere incorporar este verano a un lateral izquierdo, un central y un centrocampista defensivo. Hay tres nombres claramente en carpeta para ello.

Según Elfrink, en la llegada de Lutsharel Geertruida se está trabajando «desde hace varias semanas». Mientras tanto, el PSV ya ha alcanzado un acuerdo personal con el polivalente defensor, pero el Feyenoord también quiere convencer a Geertruida para que dé el paso. Mientras tanto, el RB Leipzig exige una cantidad de traspaso de 20 millones de euros.

Filip Kostic también ocupa un lugar destacado en la lista de deseos en Eindhoven. El extremo izquierdo está libre desde su salida de la Juventus, pero tiene varias opciones. Así, el AEK Atenas le ha ofrecido un contrato al serbio.

El refuerzo ideal para el centro del campo del PSV debería ser Kodai Sano. El centrocampista del NEC desea dar ese paso, y su agente José Fortez Rodriguez también es positivo, pero según se informa el precio de salida ronda los 18 millones de euros. El PSV sigue considerándolo demasiado.

Por el momento, no hay demasiada prisa con los fichajes, ya que jugadores clave como Mauro Júnior, Joey Veerman y Sergiño Dest todavía no han encontrado nuevo club. Mauro incluso anunció el viernes en una rueda de prensa que «seguro» seguirá en el PSV. Hasta que Jerdy Schouten se haya recuperado de su lesión de rodilla, el brasileño será el capitán.

Veerman y Dest pueden salir por 20 y 23 millones de euros, respectivamente, pero todavía no hay movimientos en torno al dúo. Por ahora, por tanto, toca esperar. «Son jugadores que quieren dar el salto al extranjero, pero si se quedan más tiempo, obviamente no molestan», según Elfrink.