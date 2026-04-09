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El PSV sorprende y renueva rápido el contrato de un jugador muy codiciado

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Según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, el PSV quiere ampliar el contrato del tercer portero, Niek Schiks.

Esta temporada ha jugado dos partidos con el campeón holandés, sustituyendo a los lesionados Nick Olij y Matej Kovar. La mayoría de sus minutos los ha sumado en la Keuken Kampioen Divisie con el Jong PSV.

Convenció a Peter Bosz en la victoria 1-2 en casa del FC Groningen. Su actual vínculo vence en 2027, pero se modificará pronto.

Pese a la ampliación, todo indica que Schiks no jugará con el PSV la próxima temporada, pues el club planea cederlo a otro equipo neerlandés este verano.

El experto en fichajes Mounir Boualin ya informó el mes pasado del interés del RKC Waalwijk en incorporarlo a préstamo, y se espera que otros clubes se sumen en los próximos meses.

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