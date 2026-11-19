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El PSV no renuncia al fichaje de Kevin De Bruyne, según informa Nicolo Schira. El periodista italiano especializado en el mercado de fichajes fue el primero en informar la semana pasada del interés del PSV por el centrocampista belga.

El club de Eindhoven presentó a principios de esta semana una oferta de dos millones de euros, pero el Napoli la rechazó de inmediato.

El club, con el que De Bruyne tiene contrato hasta el próximo verano, pide entre siete y ocho millones de euros por el jugador.

El PSV no quiere pagar esa cantidad, pero no abandona la puja por De Bruyne. El viernes presentará una nueva oferta al club italiano.

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Según De Telegraaf, será difícil salvar la distancia entre los dos y los siete millones de euros, pero el PSV lo intentará de todos modos. De Bruyne sigue siendo el principal objetivo del club en el mercado de invierno, según Schira.

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El propio De Bruyne tiene muchas ganas de ir al PSV. El organizador de juego, de 35 años, ya ha acordado un contrato de dos años con el campeón de Países Bajos.

De Bruyne juega en el Napoli desde el verano de 2025. El club italiano incorporó entonces al centrocampista libre de traspaso procedente del Manchester City, aunque le pagó millones en concepto de salario y prima de fichaje.

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Desde su llegada, el belga ha disputado 36 partidos con el Napoli, en los que ha marcado nueve goles y dado seis asistencias.