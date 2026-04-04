El PSV se proclama campeón de manera oficiosa gracias a la magistral actuación de Saibari y al gol de la victoria de Driouech en los últimos minutos

El PSV se adjudicó el sábado el título oficioso de liga de forma emocionante. Los de Eindhoven se encontraron pronto con una desventaja de dos goles ante el FC Utrecht, pero le dieron la vuelta al partido por completo gracias a una auténtica lección magistral de Ismael Saibari (dos goles y una asistencia). El PSV volvió a dejar escapar la ventaja, pero acabó sentenciando en el tiempo de descuento: 4-3. El suplente Couhaib Driouech se coronó como el héroe del partido. El PSV solo puede ser alcanzado, en teoría, por el Feyenoord. Si los de Róterdam pierden puntos el domingo ante el FC Volendam, el PSV podrá proclamarse oficialmente campeón.

El partido comenzó de forma dramática para el PSV, que se vio por detrás en el marcador a los tres minutos. Artem Stepanov tuvo todo el espacio del mundo tras un centro de Vesterlund y remató con sangre fría. Ni siquiera diez minutos después, el 0-2 llegó por medio de Gjivai Zechiël, que aprovechó una defensa débil tras un pase en largo.

El PSV tuvo evidentes dificultades con el inicio del Utrecht, pero poco a poco fue tomando las riendas del partido. Ismael Saibari acortó distancias a mitad de la primera parte con una bonita jugada individual. A pesar de varias ocasiones claras, entre otras para Guus Til y Sildillia, el marcador se mantuvo 1-2 al descanso.

Justo tras el descanso, el PSV volvió a golpear y empató el marcador. Saibari volvió a ser el protagonista al marcar su segundo gol de la noche tras una intervención débil de la defensa del Utrecht. El equipo local olió la sangre y siguió presionando.

Esa presión se tradujo en el 3-2, de nuevo con Saibari como protagonista. El centrocampista se desmarcó de golpe con un control sublime y dejó el balón a la medida de Til, que lo empujó a la red sin problemas. El PSV parecía haberle dado la vuelta por completo al partido.

Sin embargo, a mitad de la segunda parte, el PSV sufrió un duro revés. El capitán Jerdy Schouten se torció la rodilla en un choque y tuvo que ser retirado del campo en camilla, visiblemente afectado. El incidente provocó inquietud entre los jugadores de Eindhoven.

Mientras tanto, el FC Utrecht no se dio por vencido y siguió buscando el empate. El entrenador Ron Jans dio un impulso ofensivo adicional con la entrada de Sébastien Haller y David Min, lo que aumentó aún más la presión sobre la defensa del PSV. Esa apuesta salió a la perfección para los visitantes en los últimos minutos. El suplente Haller asistió a Karlsson, quien envió el balón con un bonito disparo con efecto al segundo palo, marcando así el 3-3.

El PSV aumentó enormemente la presión en los últimos compases y, en el tiempo de descuento, logró marcar el gol de la victoria. Couhaib Driouech, que acababa de entrar en el campo, se internó desde la izquierda y disparó. Su tiro entró por el centro, ante lo cual el portero del FC Utrecht, Vasilios Barkas, no quedó bien parado.