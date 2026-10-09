El PSV se libra de la tarjeta roja y sale del susto ante un Heerenveen superior

El PSV ganó este viernes por la noche en casa un partido trabajado ante el sc Heerenveen. El equipo de Peter Bosz se adelantó en el Philips Stadion por medio de Guus Til, pero pudo darse por afortunado de que los frisones dejaran sin aprovechar sus numerosas ocasiones. Un gol en propia puerta de Marcus Linday puso el 2-0 tras el descanso. El jugador del PSV Armando Obispo se libró poco antes de ese segundo gol de una segunda tarjeta amarilla del árbitro Joey Kooij.

Bosz apostó ante el Heerenveen por un puesto en el once inicial para Esmir Bajraktarevic, que tuvo la preferencia sobre Ivan Perisic y Dennis Man. El PSV comenzó el partido al ataque y tuvo opciones para abrir el marcador por medio de Ruben van Bommel, Noah Fernandez y Sven Mijnans. Sin embargo, los visitantes no se dejaron impresionar en absoluto y generaron peligro sobre todo por medio de Maxence Rivera ante la portería de Matej Kovar.

Rivera dispuso de hasta tres ocasiones dentro de los primeros veinte minutos para adelantar al Heerenveen. El francés primero remató fuera, después vio cómo Kovar desviaba por encima del larguero un disparo lejano y más tarde falló una ocasión enorme en el cara a cara con el portero checo. El PSV se salvó y golpeó en el otro lado en el minuto 29.

Bajraktarevic puso el balón desde la banda derecha al área, donde el portero del Heerenveen, Bernt Klaverboer, solo pudo despejar el centro de manera parcial. El balón fue a parar justo a la cabeza de Til, que en el segundo palo cabeceó a la red el 1-0. Para el internacional neerlandés, fue ya su quinto gol liguero en ocho partidos esta temporada.

Tres minutos después del gol inicial se produjo una acción discutible con Van Bommel, que tras un balón largo de Kovar golpeó con el pie el rostro de Sam Kersten. El defensa del Heerenveen tuvo que ser atendido, pero el árbitro Joey Kooij mantuvo las tarjetas en el bolsillo y solo señaló falta. También después de eso el Heerenveen siguió siendo peligroso, aunque Linday desperdició una gran ocasión poco antes del descanso.

Tras la reanudación, el PSV apenas lograba sacudirse la presión del Heerenveen. Dylan Vente estrelló una falta en la barrera, mientras que después Courtens y Vente aprovecharon errores defensivos sin llegar realmente a marcar. En el minuto 57, Kersten cayó al suelo tras un contacto con Kovar, que había salido muy lejos de su portería, pero Kooij no vio motivo para conceder una falta a los visitantes.

Unos minutos más tarde, el PSV volvió a librarse de una decisión importante del árbitro. Obispo, que ya había sido amonestado, sujetó a un rival, pero no vio la segunda amarilla, para gran frustración del centrocampista del Heerenveen Linday, que por sus protestas sí fue amonestado. Poco después, Bosz decidió intervenir y retiró a Obispo, mientras que también entraron al campo Perisic y Filip Kostic.

Esos cambios dieron resultado casi de inmediato, ya que en el minuto 68 el PSV dobló la ventaja a la salida de un córner lanzado por Perisic. Kostic cabeceó el balón hacia la portería, tras lo cual acabó entrando por medio de Linday y Maas Willemsen llegó demasiado tarde para evitar el gol.

El Heerenveen ya no fue capaz de volver a meter el partido en la pelea. En el minuto 82, además, Bosz concedió al joven de dieciocho años Shuryjano Cornecion su debut en el primer equipo del PSV, tras lo cual los de Eindhoven gestionaron el duelo sin problemas. Mijnans estuvo cerca del tercer gol, pero su disparo desde dieciséis metros se fue rozando el poste. Así, el partido terminó 2-0.