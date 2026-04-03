El PSV se está planteando fichar al delantero del que se habló el año pasado en el Feyenoord

Youssef Chermiti figura en la lista del PSV, según reveló el viernes Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad. El nombre del delantero del Rangers (21 años) ya se barajó en enero, cuando Peter Bosz tenía problemas para encontrar delanteros en el Philips Stadion.

El año pasado se relacionó a Chermiti con el Feyenoord, aunque finalmente no se concretó ningún acuerdo. El joven delantero portugués, de 1,92 metros de altura, tiene contrato con el gigante de Glasgow hasta el verano de 2029.

El delantero vinculado al PSV ha marcado nueve goles esta temporada en la Premier League escocesa, en 23 partidos. Chermiti marcó recientemente dos goles de gran belleza en el Old Firm contra el Celtic, que salvó un punto in extremis (2-2) en Ibrox.

Chermiti tiene un pasado en el Sporting de Portugal y el Everton. Elfrink espera que el Rangers pida al menos diez millones de euros, en caso de que el PSV u otro club presente una primera oferta.

Según Elfrink, Álvaro Rodríguez (Elche) y Mika Biereth (AS Mónaco) llevan tiempo en la lista del director técnico Earnest Stewart. En la lista de seguimiento del PSV suelen aparecer entre seis y doce nombres, subraya el observador del PSV.

El PSV anunció esta semana que no ejercerá la opción de compra sobre Myron Boadu. No obstante, el líder de la liga neerlandesa aún puede negociar con el delantero una renovación de su contrato. El contrato de Boadu con el PSV vence el 30 de junio de este año, con una opción del club para un año más.

Ricardo Pepi parecía que iba a ser vendido al Fulham por un máximo de 40 millones de euros. Al final, ambos clubes no llegaron a un acuerdo, por lo que el delantero estadounidense seguirá jugando en Eindhoven por el momento.