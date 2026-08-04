El FC Twente ha confirmado el fichaje de Joël Drommel. El guardameta, de 29 años, llega procedente del PSV por 500.000 euros, y el club de Eindhoven se ha despedido del portero a través de sus canales oficiales.

Drommel nunca llegó a consolidarse como portero titular fijo tras su traspaso al PSV en 2021 y la pasada temporada fue cedido al Sparta. Allí, el de Bussum recuperó su forma, por lo que este verano se abría la posibilidad de un nuevo traspaso, esta vez definitivo.

En Eindhoven, la presencia de Matej Kovar y Nick Olij sigue dejando sin sitio a Drommel. En el Twente sí lo hay.

Los Tukkers tienen en Drommel a un candidato idóneo para pelear con Lars Unnerstall por el puesto bajo palos. Drommel firma un contrato hasta mediados de 2030 en De Grolsch Veste.

“Joël siempre se ha comportado como un auténtico profesional durante su etapa en el PSV. En las diferentes fases de su paso por el club, siempre ha antepuesto el interés del equipo y se ha entregado al máximo por el PSV”, declaró el director técnico Earnest Stewart.

“Con su actitud positiva y su fiabilidad, ha sido una pieza apreciada dentro de la plantilla. Agradecemos a Joël su contribución a nuestros éxitos y le deseamos mucha suerte y éxito en el FC Twente”, concluyó.







