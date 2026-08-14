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Jeroen van Poppel

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El PSV revela la extraña razón por la que se frustró el traspaso de Driouech: «No entendemos nada»

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C. Driouech

El PSV ha visto frustrarse por cuarta vez en este mercado de fichajes una operación en su fase final. Couhaib Driouech parecía encaminado a marcharse al Rangers FC por ocho millones de euros, pero el club escocés terminó por cancelar la operación tras el reconocimiento médico.

Driouech ya llevaba tres días en Glasgow para cerrar su traspaso, tras lo cual el PSV recibió la noticia de que la operación no seguiría adelante. “Y entonces esta mañana recibimos la noticia de que no sigue adelante. No entiendo la razón”, reaccionó el director de fútbol Earnest Stewart ante De Telegraaf.

La discusión gira en torno a la disponibilidad de Driouech, que se recupera de una lesión en el muslo. El Rangers espera que el atacante aún necesite entre cuatro y seis semanas, mientras que el PSV cree que puede volver mucho antes.

“Según nuestra valoración, está muy cerca de regresar. Si hubiera podido seguir entrenándose esta semana, quizá incluso la próxima”, dijo Stewart. “Lo que no entiendo es que fiches a un jugador por cuatro años y luego dejes que la operación se caiga por su disponibilidad en las primeras semanas”.

También este verano se cayeron en una fase avanzada los traspasos de Ricardo Pepi al Fulham, Armando Obispo al RC Lens y Adamo Nagalo al FK Corum. Como consecuencia, el PSV dejó de ingresar en total alrededor de 55 millones de euros en posibles ingresos por traspasos.

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Según Stewart, tras los reconocimientos médicos surgen cada vez con más frecuencia nuevos puntos de discusión. “Casi lo llamaría el pan de cada día. Se ve que en el mundo del fútbol cada vez se utiliza más todavía para algo”, afirmó el directivo.

Para Driouech, el traspaso frustrado supone un duro golpe. “Está bastante afectado por ello. Es una decepción muy, muy dura. Recuperamos a un jugador desilusionado y eso no es agradable”.

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