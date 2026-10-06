El PSV ha cerrado el ejercicio 2025/26 con un beneficio neto de casi siete millones de euros, según ha anunciado este martes el club de Eindhoven. Como consecuencia, el patrimonio neto ascendió a 55 millones de euros, el nivel más alto en la historia del club.

La facturación fue inferior a la cifra récord del ejercicio anterior, informa el PSV en su página web. La principal causa es la decepcionante campaña europea. «Los costes totales de explotación aumentaron hasta los 157 millones de euros, entre otras cosas por la composición de las plantillas, las inversiones en la mayor profesionalización de la organización y las instalaciones, y en los costes de asesoramiento para el estudio de viabilidad de la ampliación del Philips Stadion».

El PSV también logró registrar un resultado positivo por traspasos de nueve millones de euros. «Los traspasos de Ismael Saibari y Joey Veerman se han realizado en la temporada en curso y, por tanto, no están incluidos en el resultado de 2025/2026».

Como consecuencia del resultado neto positivo, el patrimonio neto creció hasta los 55 millones de euros. Al final del ejercicio, el PSV disponía de once millones de euros en liquidez libremente disponible.

En el plano comercial, al PSV también le van bien las cosas. «Los ingresos por patrocinio y hospitality crecieron hasta superar los 46 millones de euros, un nuevo récord. Merchandise & Licensing también logró un récord, con una facturación de 12 millones de euros».

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Los ingresos por venta de entradas fueron de 25 millones de euros la temporada pasada. El PSV dio la bienvenida a un total de 880.000 espectadores en el Philips Stadion, que sirvió como escenario de 26 partidos.